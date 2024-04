Feria del Libro: Por la situación económica Jujuy compartiría stand con Salta y Tucumán

La tradicional feria se realizará en Buenos Aires desde el 25 de abril y será con un formato que mostrará la crisis actual. Nación no participará. Las entradas tendrán 300 por ciento de aumento.

La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires comenzará el 25 de abril. La Feria una de los más importantes del mundo del sector, se realizará en el predio de la Sociedad Rural Argentina y tendrá un formato acorde a los tiempos libertarios.

Según informaron los organizadores de la feria, Nación no tendrá stand esta edición. El gobierno de Javier Milei se excusa en no gastar para no apoyar la cultura y asegura que no estar presente este año, ahorrará 300 millones de pesos, algo que desmienten desde la feria, donde señalan que el gasto sería como mucho de 80 millones.

Jujuy, Salta y Tucumán estarán presentes pero lo harán de una manera devaluada. A diferencia de las ediciones anteriores, estas provincias no tendrán un stand solitario sino que lo compartirán entre Jujuy, Salta y Tucumán Jujuy. Pero no es la peor situación, ya que otras provincias, como La Rioja y Catamarca, directamente no estarán.

Otro dato que llamó la atención es el precio de las entradas para la feria, que aumentarán un 300 por ciento respecto al año pasado. Para ingresar de lunes a jueves habrá que abonar 3.500 pesos (800 en 2023). Los fines de semana costará 5.000 (1.200 en 2023) Al respecto, las autoridades explicaron la necesidad del incremento.

“Los 5.000 pesos de hoy no van a ser los 5.000 pesos del 25 de abril”, respondió Alejandro Vaccaro, presidente de la Fundación El Libro a Página 12. “La Feria necesita de la venta de las entradas porque eso sostiene casi todas las actividades culturales”, agregó.

“Hace diez o doce años el valor de la entrada era similar al valor de un libro. Hoy una de las grandes cadenas de ventas de libros informó que el promedio del valor de los libros en marzo fue de 18.000 pesos. O sea que 5.000 pesos representan un 25 o un 30 por ciento de ese valor. Nos encantaría vivir sin inflación y cobrar el mismo precio que el año pasado», siguió Vaccaro.

(Fuente: Salta a Diario)