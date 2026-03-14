Investigan el posible femicidio en Ledesma de una joven madre en Libertador General San Martín

La violencia habría vuelto a golpear en el interior de Jujuy. Una mujer de 30 años fue hallada sin vida en su vivienda del barrio El Triángulo, en la ciudad de Libertador General San Martín, en un hecho que es investigado como un presunto femicidio.

Según fuentes extraoficiales, la víctima fue identificada como Lorena Serrano, de 30 años, quien fue encontrada sin vida en el interior de su casa durante las últimas horas. La noticia generó conmoción entre vecinos y allegados de la joven.

De acuerdo a testimonios del barrio, Serrano era madre de dos niños de 5 y 2 años, lo que profundizó el impacto que provocó el hecho en la comunidad.

En las primeras horas de la investigación, la principal hipótesis apunta a su pareja, quien además sería el padre del menor de sus hijos. El hombre quedó bajo la mira de los investigadores mientras se intentan reconstruir las últimas horas de la víctima.

En el lugar trabajaron efectivos de la División Homicidios, junto a personal de la Fiscalía que interviene en el caso. Hasta el momento, las autoridades mantienen un fuerte hermetismo y no difundieron información oficial sobre las circunstancias en que ocurrió el crimen.

Mientras avanzan las pericias y la recolección de testimonios, el caso vuelve a poner en foco la violencia contra las mujeres en la provincia y deja, una vez más, a dos niños sin su madre.