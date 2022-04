Femicidio de Yuto: Para familiares, “el Estado nunca estuvo y nunca estuvieron”

Realizaron una nueva marcha de Padres del Dolor, pidiendo justicia por Pamela y Ramona Gorosito, ambas víctimas de un femicidio en la localidad de Yuto.

SE movilizaron esta mañana la madre de las dos jóvenes víctimas del femicidio en la localidad de Yuto, estuvo acompañada por la hermana y referentes de organizaciones que luchan contra los femicidios. Denunciaron la falta de contención por parte del Estado.

La tía de las víctimas Mariana Segundo comentó, “quiero dejar un mensaje a la sociedad jujeña para que las acompañen en esta situación y también quiero que cuando ocurran este tipo de situación acompañen, si una mujer va a denunciar es porque realmente está en peligro, porque ellos tenían a mi hija ahí y explicaba que estaba armado, pero ellos pedían papeles y no lo tenían en ese momento, pero si hubieran reaccionado y dicho bueno chicas vamos a ver quién es el agresor y si la justicia realmente los hubiera acompañado mis hijas estarían vivas”.

La madre de las victimas Graciela Segundo detalló, “faltaron muchas políticas Estado, el Estado estuvo ausente siempre, porque una persona no puede tener 7 denuncias y creo que cuando una persona te cuenta que está sufriendo violencia o no tiene a quien contarle va a recurrir siempre a la Policía, pero la Policía en el momento que estuvo mi sobrina no hicieron nada, incluso yo fui amenazada y cuando fui a denunciar les hice escuchar el audio, pero igual él estaba como si nada y cuando dijeron que iban a remover cargos desde el día 0 yo estuve pero no vi que cambiaron los oficiales, porque hasta donde sé el oficial que me atendió y tomo las denuncias era el mismo, también cuando mi hija fue a hacer la denuncia había solamente 2 policías que la acompañaron y estaban dando vuelta, después hablaron y dijeron que no tenían personal autorizado, personal ni especial sobre todo porque él estaba armado, si hubieran llamado a Libertador para que vallan en aquel momento”.

A su vez Mariana Segundo añadió, “ella me dio el poder para yo sea la bocera de la familia, pero hasta ahora no recibí ninguna llamada para informarme como está la causa, en primer momento si estuvieron, pero como tenía la cabeza a mil no sabía quién era quien, como digo yo, necesito ayuda para ella porque yo he sido la psicóloga, la médica, he sido todo para ella, pero también yo tengo mi familia he dejado todo abandonado, mis 4 trabajos en casas de familia, los he dejado para ayudar y sostener a mi hermana, incluso hable con un periodista pidiendo que ella y su marido necesitan ayuda psicológica pero hasta ahora nada y vamos a seguir viniendo a la marcha de los Padres del Dolor”.

Para finalizar Mariana remarcó, “no hemos recibido nada por parte de los organismos del Estado y como mencione la psicóloga de mi hermana fui yo y no sé, pero de todas maneras estoy acompañando y si yo no estuviera ella estaría en la nada, inclusive hicieron mal el acta de partida de defunción de una de las chicas con un domicilio que no corresponde”.

Por Mauro Ruiz – L24HJ