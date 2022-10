Femicidio de Evelin Marlene Farfán: Desde la Multisectorial de la Mujer señalaron que es el 5º en la provincia este año

Desde esta organización repudian la falta de acción por parte del Estado provincial, en especial del Consejo Provincial de la Mujer e Igualdad de Género, al que pidieron mayor protección por parte del gobierno.

La referente de la multisectorial de la mujer Cecilia Cruz comentó, “justamente ayer nos damos con la noticia de lo que estaba pasando en nuestra provincia, donde hubo un femicidio más, una víctima más, donde nosotras responsabilizamos mucho a un Estado”.

Sobre el caso señalo, “sabemos que esta niña fue desaparecida y que no se activó un protocolo, no se puso los recursos necesarios para la búsqueda, inclusive un día anterior la familia se había acercado a la ruta para pedir justicia o para que su hija aparezca, para que se trabaje en las instituciones que tienen que acudir ante esta situación de emergencia, pero la verdad es que ese desenlace termino con una víctima más en nuestra provincia”.

Agregando a continuación, “el día de ayer incluso hubo muchos movimientos de mujeres con acompañamiento de la comunidad jujeña, también sabemos que nuestra provincia tiene uno de los índices más altos de femicidios a nivel nacional, pero también hay una responsabilidad muy grande por parte del Estado, esto podría haberse prevenido si la Policía y los organismos hubieran actuado en tiempo y forma, porque hablamos de 5 días que no hicieron nada, porque sabemos que hay una política de Estado de usar a la Policía para otras cosas como el atropellar los derechos a los que manifiestan en Casa de Gobierno, pero sin embargo no están donde tienen que estar”.

En este sentido dijo, “para buscarla hay que activar un protocolo, por eso nosotras estamos indignadísimas y repudiamos mucho al Consejo de la Mujer y los hacemos responsables incluso al gobernador porque están matando a nuestras adolescentes y es el quinto femicidio en lo que va del año 2022, hay mucha indignación y repudio a lo que está pasando, porque pueden ser nuestras hijas, hermanas, primas, sobrinas y hay una falta de protección que deberíamos tener por parte del Estado”.

Comento, asimismo, “en los medios y los diarios han salido hablando desde el Consejo de la Mujer que se activó los protocolos y se hizo el pedido de búsqueda y que sí se acercaron a la familia, pero sabemos y estamos al tanto que eso no paso, digamos que están mintiendo ellos que, desde el primer momento no hubo esa relación, más que una relación debería haber una acción y esa acción no se hizo. Para que esto no pase hay que accionar y poner lo que necesario para ir a buscar, porque el Consejo de la Mujer está para eso, nosotros tenemos organismo a nivel provincial para atender este tipo de emergencias y con difundir una foto de ella está bien, pero no es lo suficiente y no es lo necesario teniendo en cuenta el contexto que se vive en toda la provincia, porque hay mucha violencia, por eso ahora apareció esa niña asesinada y durante los días previos las familia salieron a pedir justicia, por eso reitero la responsabilidad y el abandono por parte del Estado”.

“Nosotros lo que logramos con nuestra lucha fue que la provincia tenga la Ley de Emergencia conocida como Ley Iara, pero esta ley este año tiene fecha de vencimiento, por eso las organizaciones sociales somos las promotora de géneros y somos las que ayudamos a nuestras compañeras en los barrios porque no hay digamos una regulación y el Consejo de la Mujer cree que hace lo suficiente para combatir la violencia de género con un folleto o armar otras instituciones, pero sin embargo son instituciones que a veces están muy vacías con escasos profesionales y los turnos no son continuos”, agrego.

Por ultimo manifestó, “hay una gran demanda de situaciones y en muchos de los casos el consejo no se interviene que con charlas porque no es suficiente, entonces creo que tiene que haber mucha más formación y la ley Micaela tiene que estar en cada Comisaria de todo el territorio jujeño, además sabemos que las familias tenían una Comisaría alejada de la comunidad y nosotros de parte del Consejo de las Mujer queremos más acciones conjuntas que diálogos y queremos que no haya más víctimas porque hay mucha violencia”.