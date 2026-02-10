Fellner: “Todos los días vemos hechos de extrema gravedad por consumo de alcohol en jóvenes y adolescentes jujeños”

A días del inicio del carnaval el diputado Martín Fellner advirtió que el consumo de alcohol está causando estragos en jóvenes de Jujuy, afectando no solo la salud física sino mental de los involucrados y pidió el cumplimiento de la ley que establece mayor control sobre la venta a menores de edad y campañas de difusión masiva sobre la problemática.

“Todos los días vemos hechos de extrema gravedad que tienen como protagonistas a jóvenes y adolescentes jujeños” expresó el legislador y sostuvo que “en todas las localidades de la provincia el consumo de alcohol y sustancias ilegales en menores de edad preocupa y mucho a familiares, amigos, comunidad educativa y autoridades en general. Como diputados debemos exigir el cumplimiento de la ley”.

En particular, Fellner advirtió sobre la necesidad de extremar los controles durante el Carnaval, una de las festividades más masivas de la provincia, donde históricamente se registra un aumento del consumo de alcohol y situaciones de riesgo que involucran a menores de edad.

“El Carnaval jujeño es parte de nuestra identidad cultural y debe vivirse con alegría, pero de ninguna manera puede convertirse en un ámbito de descontrol donde se naturalice el consumo de alcohol por parte de niños y adolescentes”, señaló el legislador. En ese sentido, remarcó que la ley sancionada en abril de 2025 exige una presencia activa del Estado durante estas celebraciones, con controles efectivos y campañas preventivas visibles antes y durante los festejos.

“Lamentablemente nos toca insistir una vez más con su cumplimiento. Lo hice una vez aprobada la ley, lo reiteré en las fiestas de fin de año y ahora vuelvo a advertir en pleno carnaval que debemos frenar este flagelo”. ¿Qué están esperando para accionar contra la venta ilegal o contra aquellos que permiten el ingreso de menores con alcohol en los eventos públicos y masivos? ¿Acaso tiene que suceder un hecho de irreparables consecuencias para que cumplan la norma?” enfatizó Fellner.

En Jujuy más del 70% de los jóvenes de 12 a 17 años declara haber consumido alcohol alguna vez, cifra altamente superior a la media nacional que promedia el 62%. Según autoridades de la provincia, el consumo empieza cada vez en edades más tempranas, iniciando incluso entre los de 10 y 12 años.