Fellner: “Mientras se pasan la culpa, los jujeños pagan boletas imposibles”

El diputado Martín Fellner advirtió sobre la grave situación que atraviesan miles de familias, pequeños comercios y emprendimientos jujeños por deudas acumuladas en servicios esenciales, y reclamó que la Legislatura avance en los proyectos del Bloque Justicialista para evitar cortes y generar planes de regularización accesibles.

“Mientras nación le echa la culpa a la provincia y la provincia le echa la culpa a nación, en el medio quedan los jujeños. Queda la familia que no puede pagar, el comercio que no sabe si podrá abrir mañana, el jubilado que tiene que elegir entre medicamentos o servicios, el usuario que recibe una boleta imposible”, sostuvo Fellner.

Al mismo tiempo afirmó que “hay una realidad que no se puede seguir escondiendo: en toda la provincia hay familias que no llegan a pagar la luz y el agua, comercios que hacen malabares para sostenerse abiertos y usuarios que viven con miedo al aviso de corte. Esto no es un problema aislado, es una situación de gravedad social y económica en Jujuy”

El legislador recordó que se encuentran presentadas dos iniciativas concretas del Bloque Justicialista. Por un lado, el proyecto de su autoría que crea un Régimen Provincial de Regularización de Deudas de Servicios Esenciales, destinado a facilitar la cancelación y refinanciación de deudas de energía eléctrica y agua potable, con planes de hasta 24 cuotas, reducción parcial de intereses, suspensión de cortes mientras se cumpla el plan y condiciones especiales para sectores vulnerables.

Por otro lado, destacó el proyecto presentado por el presidente del bloque, Rubén Rivarola que lleva la firma de todo el bloque y que propone la prohibición de suspensión o corte del servicio eléctrico por falta de pago para sectores vulnerables, incluyendo jubilados, pensionados, trabajadores de bajos ingresos, beneficiarios de programas sociales, personas con discapacidad, desempleados, micropymes, pymes y cooperativas.

Fellner remarcó que los proyectos no plantean desconocer las deudas ni afectar el funcionamiento de los servicios, sino ordenar la crisis que golpea a miles de usuarios. “Nadie deja de pagar la luz o el agua porque quiere. Lo hace porque antes tiene que comprar comida, pagar alquiler, medicamentos, transporte o sostener su negocio. Por eso proponemos una salida razonable: planes de pago, suspensión de cortes mientras haya voluntad de regularizar y protección especial para los sectores más afectados”, señaló.

“Lo que pedimos es simple: que se habilite el tratamiento de estas leyes. No alcanza con diagnósticos, comunicados o peleas partidarias entre jurisdicciones. La situación es grave y la respuesta debe ser seria, rápida y concreta”, agregó finalmente.