Fellner llevó a la Cámara del Tabaco el proyecto de exención de IIBB, clave para aliviar al sector

En una reunión realizada este miércoles con directivos de la Cámara del Tabaco de Jujuy, el diputado provincial Martín Fellner presentó, entre otros temas, la necesidad de avanzar con una medida concreta de alivio fiscal para el sector tabacalero, el empleador formal más importante de la provincia.

Recibieron al diputado, el presidente de la entidad tabacalera, Pedro Pacuttini, el vicepresidente Jorge Aguiar y demás miembros del directorio quienes ponderaron los esfuerzos del sector a la vez que advirtieron que hace tiempo vienen soportando un escenario cada vez más complejo, con suba de costos de producción, dificultades de financiamiento, presión tributaria y condiciones climáticas adversas.

Entre los temas expuestos, Fellner volvió a plantear la importancia de dar tratamiento al proyecto de ley de su autoría que propone la exención del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para la actividad de cultivo de tabaco en la provincia, una iniciativa pensada para aliviar la presión fiscal sobre los productores y defender una actividad que resulta estratégica para la economía y el empleo en Jujuy.

Durante el encuentro, se remarcó que la actividad tabacalera contiene a más de 930 productores generando además unos 17.000 empleos directos y otros 20.000 indirectos con implicancia directa en la región Valle de nuestra provincia.

Además se repasaron las cifras de la presente campaña que fue del orden de los 34 millones de kilogramos producidos, abarcando más de 12.000 hectáreas de plantación y rendimientos cercanos a los 2.700 kilos por hectárea, datos que demuestran con claridad la dimensión económica y social de la actividad. También se valoró la calidad y el rendimiento del tabaco jujeño, lo que lo hace requerido a nivel mundial.

“El tabaco necesita acciones concretas. No estamos hablando de un privilegio, sino de defender una economía regional que sostiene miles de puestos de trabajo formal y que sigue siendo fundamental para muchas familias jujeñas”, expresó Fellner quien consideró una disparidad y una insensatez que provincias como Salta o Misiones cuenten con exenciones impositivas para la producción primaria de tabaco y acá se ahogue a quienes tienen la firme decisión de generar empleo privado, tan necesario como escaso en la provincia.

Finalmente, el diputado reafirmó su compromiso de insistir con el tratamiento legislativo de esta propuesta y de seguir acompañando al sector en sus demandas, entendiendo que defender al tabaco es también defender el trabajo, la producción y el interior profundo de Jujuy.