«Feliz Día del Periodista» Desde la Universidad Austral saludamos a todos en su dia

En este Día del Periodista queremos agradecerles por el trabajo que realizan todos los días y por el compromiso con una comunicación que informa, ayuda a comprender la realidad y genera impacto en la sociedad.

Valoramos especialmente el acompañamiento que nos brindan en la difusión de las iniciativas, investigaciones y actividades de la Universidad, así como el vínculo de confianza que construimos a lo largo del tiempo.

Gracias por permitirnos ser una fuente de consulta y por el espacio que dan a los temas que trabajamos desde la academia para contribuir al debate público.

¡Feliz Día del Periodista!