Felipe Solá negó que haya presos políticos en Argentina

El canciller opinó sobre el debate que expuso grietas al interior del oficialismo. “Hay gente que podría estar libre y no lo está por su relevancia”, aclaró.

El canciller Felipe Solá sumó su opinión sobre el debate respecto de la existencia de presos políticos en Argentina. En diálogo con Sábado Tempranísimo por Radio Mitre, señaló: “No, yo creo que hay presos que la justicia podría no tener presos”. Y agregó: “La decisión no es de los poderes Ejecutivos sino de una Justicia que esté o no influida, se siente influida”.

La discusión alrededor de la condición de algunos presos en Argentina provocó grietas al interior de oficialismo. Esta semana, el Jefe de Gabinete Santiago Cafiero dijo que para su sector del Frente de Todos, no los hay. Opinión a la que cruzaron el ex funcionario Julio de Video, la referente de los Derechos Humanos Nora Cortiñas y la actual Ministra Elizabeth Gómez Alcorta.

A pesar de señalar que no leyó las opiniones completas de Cafiero, Solá dijo que leyó críticas en contra del Jefe de Gabinete. En ese punto fue más preciso: “Hay casos de encarcelamiento que no se justifican desde el punto de vista jurídico y que están ligados a figuras que tienen relieve político”. Y aclaró: “Lo cual no quiere decir que haya presos políticos”.

Felipe Solá indicó que “presos políticos es tomar a un opositor y meterlo preso para que no hable o este libre con un objetivo concreto: sacarlo del juego”. “Me parece que no es así”, apuntó el Canciller. De acuerdo con sus palabras, “lo que hay es gente que podría estar en su casa y no lo está por su relevancia”.

El debate por los presos políticos al interior del gobierno

Entre los cruces dentro del Gobierno, el que más resonó fue el de la Ministra de las Mujeres, Diversidades y Género Elizabeth Gómez Alcorta. La funcionaria, quien también fue abogada de Milagro Sala, se distanció de Cafiero y dijo en declaraciones radiales: “Cuando vos tenés a una persona a la que se le hace un proceso judicial con la única finalidad de detenerlo por cuestiones políticas, eso es un preso político”.

Consultado sobre la posición de Gómez Alcorta, Solá dijo que “mete ruido da la controversia pública”. Así todo, expresó que no le paree malo que haya debate al interior del gobierno sobre determinados temas.

(Clarin.com)