Fede Bal y las especulaciones sobre el origen de su cáncer y el escándalo con Barbie Vélez

El actor habló a fondo de su conflictiva ruptura luego de que su mamá dijera que ese tipo de enfermedades “tienen nombre”.

Sin filtros y con honestidad, Fede Bal habló de las últimas declaraciones de Carmen Barbieri sobre su enfermedad, que generaron polémica ya que muchos vincularon sus dichos a Barbie Vélez.

Consultada sobre si la conflictiva relación de Fede y Barbie podría estar relacionada al cáncer de intestino de su hijo, Carmen dijo: “No, yo no voy a culpar a nadie, ¿cómo voy a culpar? Dicen algunas personas que los cáncer tienen nombre. Pero yo no soy quién. Además, esto viene de familia, es genético lamentablemente. Le tocó a él”.

En Informados de todo, Fede habló del tema y reconoció que su tristeza pudo haber afectado su salud: “La realidad es que si te ponés a estudiar hay algo que se llama biodescodificación, que habla de por qué te salen los cáncer en los lugares que te salen”.

“Elijo creer que es algo hereditario. Pero también me empecé a empapar con la lectura de la biodescodificación, que habla de que cada cosa es por algo. Esto que me pasa a mí está relacionado a lo que uno no digiere, las malas sangres que uno se hace en la vida. Y, bueno como todos, yo tuve algunos momentos, que ustedes conocen, que fueron dolorosos de afrontar. Siempre intenté afrontarlo con una sonrisa pero en el interior uno tal vez no digiere lo que te pasa”, agregó.

“No sé si es la culpa del estrés o la tristeza. Elijo creer que es algo hereditario y lo demás puede ayudar a que se genere algo, claramente”

Fede defendió a su mamá: “Mi mamá no habló de nadie en particular, se angustió mucho, porque lo vincularon a una persona con la que no terminé muy bien. Ella no dio nombres específicos sino que habló de mi malestar en esa época, de lo que sufrí”.

Y contó lo mal que la pasó cuando se separó de Barbie con denuncias de violencia cruzadas: “Fueron años difíciles, que tuve que sortearlo y lo llevé a un estudio de abogados donde se tienen que solucionar estos temas. Después, todo se supo, cómo fueron las cosas”.

Pero reiteró cómo lo afectivo puede influir en la salud: “Elijo quedarme con los mejores momentos, los momentos tristes bueno…si pasa esto, pasó esto. No sé si es la culpa del estrés o la tristeza. Elijo creer que es algo hereditario y lo demás puede ayudar a que se genere algo, claramente”.

(Ciudad Magazine)