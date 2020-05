Fede Bal contó que Lopilato y Michael Bublé le escribieron tras enterarse que tiene cáncer: “Luisana me dijo que si creo en Dios, me sano”

El actor habló con LAM de su lucha y reveló que la pareja, cuyo hijo Noah tuvo la enfermedad, se contactó con él.

Fede Bal habló por primera vez en televisión tras contar públicamente que padece cáncer de intestino con Los Ángeles de la Mañana y agradeció las muestras de afecto que recibe por estos días.

El actor contó que muchas figuras se contactaron con él, incluidos Luisana Lopilato y Michael Bublé: “Me llamó muchísima gente, con la que no tengo contacto fluido. Gente sumamente importante del medio porque es un tema que impactó. Mi video contándolo preocupó a mucha gente que se solidarizó. Me llamó desde Mirtha Legrand, que le mando un beso enrome y que le escribí por la muerte de su hermana, hasta Luisana con Bublé, que me escribieron. Gente que no conozco en la diaria”.

Entonces, Ángel de Brito recordó que Noah, el hijo mayor de Lopilato y Michael, también padeció cáncer de hígado en 2016 cuando tenía tan solo tres años.

“Ella me habló de la fe. Mirá cómo es la gente, cada uno se refugia dónde puede. Me dijo que si yo creo en dios me voy a sanar”

Ante la consulta sobre qué le dijo Lopilato, Fede confió: “Ella me habló de la fe. Mirá cómo es la gente, cada uno se refugia dónde puede. Me dijo que si yo creo en Dios me voy a sanar”.

¿Y él cree en Dios? “Tengo mis charlas con ese Dios que ayuda a mucha gente. Tengo fe pero creo en algo más grande, que es el universo, y creo mucho más en mí que en rezar para pedir que me saquen el cáncer. Está estudiado que el cáncer se va por métodos medicinales, que hay una ciencia muy estudiada. El 30% se cura con este tratamiento. El 70%, no. Entonces estoy en una pelea interna con la ciencia porque estoy en un tratamiento que no me asegura nada más que tres de cada diez”, cerró Fede.

(CiudadMagazine.com)