Farmacéuticos advirtieron por riesgo de desabastecimiento de medicamentos en el país

La Confederación Farmacéutica Argentina advirtió que el atraso en los pagos de obras sociales y prepagas podría afectar la provisión en marzo si no se regulariza la situación.

La Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) alertó sobre un posible desabastecimiento de medicamentos como consecuencia del retraso en los pagos que deben realizar obras sociales y empresas de medicina prepaga a las farmacias.

La presidente de la entidad, Alejandra Gómez, sostuvo que la cadena de pagos se encuentra “completamente desfasada” y aseguró que aún no se terminaron de percibir los montos correspondientes a prestaciones realizadas en diciembre.

En declaraciones a Radio Mitre, Gómez explicó que el sistema funciona bajo un esquema acordado que permite a las farmacias adquirir medicamentos y luego recuperar el dinero una vez realizada la prestación. “Cuando eso se interrumpe o se pospone, la situación es complicada”, afirmó.

Según indicó, si los pagos no se regularizan antes de fines de febrero, el impacto podría trasladarse a los mostradores durante marzo. “El plazo es cada vez más chico”, advirtió.

Frente a la falta de liquidaciones, las farmacias continúan operando con el stock disponible o mediante acuerdos puntuales con laboratorios que ofrecen plazos especiales. Sin embargo, la titular de COFA señaló que esas alternativas son limitadas. “Llega un momento en que esas estrategias se agotan y la situación deja de ser financiera para transformarse en un problema económico del sector”, remarcó.

Ante este escenario, la entidad propuso conformar una mesa de trabajo con representantes de obras sociales, prepagas y autoridades sanitarias para buscar una solución. “Necesitamos resolver esta situación para poder garantizar el acceso del paciente a los medicamentos”, concluyó Gómez.