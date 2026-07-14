Fan Fest: El multiespacio El Alto transmitirá en pantalla gigante la semifinal entre Argentina e Inglaterra

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy invita a toda la comunidad a vivir una nueva jornada de pasión futbolera en el Fan Fest que se realizará en el multiespacio El Alto, donde se transmitirá en pantalla gigante y en alta definición el partido entre la Selección Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial.

La propuesta, con entrada libre y gratuita, abrirá sus puertas a partir de las 15 horas para recibir a vecinos, vecinas y familias que deseen compartir el encuentro en un espacio pensado para disfrutar del fútbol con toda la emoción y el aliento a la Selección Nacional.

Al respecto, el secretario de Desarrollo Humano, Gustavo Muro, expresó, “muy contentos de que Argentina esté en las semifinales y que podamos desarrollar nuevamente el Fan Fest en el multiespacio El Alto, para ir con toda la fuerza desde acá para la selección”.

Asimismo, destacó la gran convocatoria registrada en las ediciones anteriores e invitó a la comunidad a sumarse nuevamente, “las anteriores convocatorias han sido muy buenas, y ahora en vacaciones creo que va a ser aún mayor, porque están muchos chicos en la casa y van a poder trasladarse, así que a partir de las 15 horas va a estar abierto el multiespacio El Alto, siempre ponemos 200 sillas, pero a la gente le gusta llevar su reposera, su mate, así que va a ser una linda tarde, y que puedan acompañar todos en pantalla gigante y en HD”.