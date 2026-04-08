Famosa cadena de cerveza empieza a cerrar sucursales emblemáticas y se agrava la crisis del sector

La marca se ve afectada por la merma que muestra el consumo y la suba de los costos inmobiliarios y laborales. La importación impacta en ese nicho.

La crisis del consumo que viene afectando a la mayoría de los emprendimientos comerciales complica fuerte el negocio de las franquicias y apuestas que hasta hace poco tiempo gozaban de éxito económico ahora enfrentan un duro presente de persianas que se bajan.

Una muestra reciente de esta afectación está en lo que ocurre con varios socios la cadena de cervecerías Antares, que entre mitad de marzo y lo que va de abril informaron que desactivarán dos locales emblemáticos en La Plata y Mar del Plata.

La marca en cuestión se ve impactada por las bajas ventas y la suba de los costos operativos, incluidos los alquileres, en un combo que también derivó en el cierre de puntos de venta desde 2024 a esta parte.

El segmento de la cerveza atraviesa una crisis que golpea desde a las «peso pesado» comerciales como Quilmes, hace muy poco informó que eliminaría un tercio de empleos y suprimirá dos turnos en una de sus plantas, hasta el nicho de la producción artesanal.

(iprofesional)