Familiares piden justicia por Marisol Rocha

Familiares de Marisol Rocha solicitaron públicamente el esclarecimiento del accidente de tránsito que la dejó en grave estado de salud, y pidieron la colaboración de testigos que puedan aportar información sobre lo ocurrido en San Salvador de Jujuy.

El abogado Luis Espada, representante de la familia, explicó que el hecho se encuentra en etapa de investigación y que existen dudas sobre la mecánica del accidente, ocurrido el pasado 31 de marzo en un sector de intersección vial cercano al acceso a avenida General Savio.

Según indicó el letrado, la versión brindada por el conductor involucrado señala que Marisol Rocha circulaba por el carril rápido cuando fue embestida al intentar sobrepasarla. Sin embargo, desde el entorno de la víctima consideran que esta reconstrucción presenta inconsistencias, teniendo en cuenta que la joven se caracterizaba por conducir con precaución, especialmente en zonas de cruce.

Ante esta situación, la familia y su representante legal solicitaron que cualquier persona que haya presenciado el hecho o que cuente con información relevante se comunique con las autoridades o con la defensa, a fin de contribuir al esclarecimiento del caso.

Estado de salud y pedido de acompañamiento

Por su parte, la pareja de Marisol Rocha relató que la joven permanece internada en estado delicado, sin haber recuperado la conciencia desde el momento del accidente. Según explicó, presenta un cuadro grave y continúa bajo atención médica intensiva.

Asimismo, indicó que fue trasladada de urgencia al Hospital Pablo Soria tras el siniestro, donde permanece internada. Desde entonces, no ha podido brindar su testimonio sobre lo ocurrido.

En ese contexto, familiares, amigos y compañeros de trabajo mantienen una cadena de acompañamiento y oración, a la espera de una evolución favorable en su estado de salud.

Avance de la causa

En relación a la investigación judicial, el abogado Espada señaló que el conductor involucrado en el hecho se encuentra identificado, aunque hasta el momento no se cuenta con información precisa sobre su situación procesal.

Además, advirtió que no se dispone de registros fílmicos concluyentes del momento del accidente, lo que dificulta la reconstrucción de los hechos y refuerza la necesidad de testigos presenciales.

Finalmente, la familia reiteró el pedido de justicia y solicitó la colaboración de la comunidad para avanzar en la causa, con el objetivo de esclarecer lo sucedido y determinar las responsabilidades correspondientes.