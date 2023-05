Familiares de uno de los imputados por el abuso de la menor en Lozano aseguran que el no participó

Esta mañana en Plaza Belgrano, la madre y la esposa de Cristian Cruz hablaron con la prensa para desmentir la acusación que pesa sobre él, a quien lo señalaron como uno de los partícipes del hecho.

El jueves 20 de abril a las 21:30 horas se hizo la denuncia que una menor de edad con domicilio en la localidad de Lozano, había sufrido un hecho de abuso cuando descendió del colectivo sobre calle Eva Perón altura calle 9 de Julio de esa localidad.

La madre de Cristian Cruz uno de los acusados del abuso ocurrido en Lozano, habló y dijo entre otras cosas, que la fiscal no quiere recibir pruebas que pueda servir para absolver a su hijo.

La madre de Cristian Cruz acusado de abuso en Lozano comentó, “uno de los casos en el cual lo señalan es por el tema de un tatuaje que él tiene en una de las manos y la persona que lo indica es el hermano de la de la víctima, que es el señor Agustín Fernández quien dice que tuvo una riña cuando eran mucho más jóvenes de cuando iba al secundario, ese es uno de los ítems que a él lo señalan, pero hablamos del día 20 de abril donde en el móvil a la chica le hacen la supuesta violación o que ellos dicen fue en mi auto, pero yo tengo pruebas de que mi auto lo manejo yo y aparte en ese horario yo estaba en la ciudad de San Salvador de Jujuy, asimismo también tengo testimonios de las personas que lo vieron”.

A su vez remarcó, “un día antes, el miércoles 19 era el cumpleaños de mi nieta y realmente nos quedamos hasta tarde y el día al 20 él hace una fiesta y a la tarde nos encontramos de nuevo porqué teníamos que abrir los juguetes que le habían regalado, a lo que él me pide que cuando venga a la ciudad le compre unos pañales para la nena, yo tengo los chat acá y audios donde yo le decía que estaba bajando y efectivamente yo fui a la ciudad, a horas 21:05 estoy pasando por Yala y la otra prueba que tengo es mi auto, que el señor intendente de Lozano me facilita la prueba de la cámara donde se ve el video donde pasa mi auto y a las 21 horas yo llego a Lozano, cuando llegó lo primero es que yo voy a dejar primero a mi hijo, luego me voy a la casa de mi papá donde allí vive mi otro hijo al cual están acusando, así que llegó a su casa y lo encuentro con su pareja e hija y en ningún momento estaba tomado, él estaba totalmente sano, también está la prueba del wi fi que él estaba conectado al router en ese momento. Yo me retiro alrededor de las 21:30 horas de mi casa y en ese momento él estuvo conmigo y hablamos, él nunca tuvo otra actitud sospechosa, además están mis papás, hermanos porque es una casa familiar, eso pasó el día 20 de abril”.

Luego agregó, “después está el 12 de abril donde lo indican, pero el 12 de abril no estuvo en Lozano, estuvo en Alto Comedero y las pruebas que tenemos de Alto Comedero es que él a las 19 horas pasa por mi casa llevando dinero para irse a Alto Comedero con un amigo, también tenemos las pruebas él va a la casa de su pareja donde se queda ahí hasta las 21:30 horas, así que pedimos las cámaras de un supermercado que está ubicado en Ciudad de Nieva porque también lo llega a tomar al auto particular que él tiene y la cámara si lo toma cuando entra a la playa de estacionamiento, se ve la fecha y la hora, tenemos todo a eso y después de comprar los pañales ellos se van a Lozano recién y la indicación es que entre las 21 y 22 horas había sucedido el hecho, pero como vemos mi hijo no estaba en la localidad de Lozano”.

Además añadió, “llegamos a tener comunicación con la otra parte, pero ellos dicen que es una pandilla, pero mi hijo solamente conoce a 1 que fue su compañero de secundario, pero al resto no los conoce, viven en diferentes lugares y también hay otro señor de 40 años que está implicado y mi hijo ni siquiera lo había visto ni por afinidad, no tiene sentido”.

En cuanto a la causa destacó, “estamos esperando que se haga una nueva revisación de la causa porque hay otros jueces que van a intervenir, pero es lo que hay ahora en la actualidad, a nosotros nos dijeron que no debemos acercarnos a la víctima, pero lo único que yo sé es que el hermano lo implica a mí hijo solo por una riña del secundario y hasta el momento sé que los 5 chicos siguen imputados, uno en el penal de Gorriti y los otros están en Alto Comedero. También quiero exponer que el día jueves después de la supuesta violación, a él el día viernes lo detienen de una manera totalmente anormal porque lo llevan en moto sin documento y después le hacen un escrache con la foto de todos los chicos sin que exista una prueba real, asimismo el pueblo comenzó a hacer marchas y formaron grupos para romperme el auto o la casa, pero la verdad es que nos han hecho mucho daño en muchos aspectos y más a las familias implicadas en el tema y lo que pido al nuevo juez es que se tome el tiempo para ver las pruebas que tenemos nosotros”.

Por Mauro Ruiz – L24HJ