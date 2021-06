Falta de quorum en el Deliberante de San pedro impidió realizar la sesión para el pase a planta permanente de municipales

La sesión en el Concejo Deliberante de San Pedro de Jujuy entro en un cuarto intermedio y no se aprobó el pase de personal a planta permanentemente dado que no reunía el número necesario para tratar este punto.

El presidente del Concejo deliberante de San Pedro Cristián Aguirre comentó, “estamos acá desde el oficialismo del frente Cambia Jujuy para informar, principalmente a todos los ciudadanos de San Pedro principalmente al empleado público municipal, quienes estaban expectantes sobre el pase a planta permanente que iba a ser justamente tratado en la sesión del día de hoy”.

En este sentido agregó, “hemos decidido como bloque pasar a cuarto intermedio porque no teníamos las condiciones para aprobar el pase planta permanente del proyecto que envió el intendente de 350 personas, porque se necesita una mayoría calificada para la ampliación del presupuesto que es lo que se debe aprobar primero, solo se amplió el presupuesto en cuanto a la planta permanente y a la cantidad de empleados para que se pueda dar este número, así este grupo de 750 pasaría a ocupar la planta permanente ese es el primer paso que debemos dar, no tuvimos número porque para modificar el presupuesto se necesita una mayoría calificada de dos tercios, es decir como mínimo de 6 concejales, nosotros desde el oficialismo somos 5, el concejal Julio Moisés que se encuentra aislado por Covid positivo como ya saben y es de público conocimiento no asistió el día hoy a la sesión, el concejal Pablo Kosanescki no se encuentra en la ciudad está en Buenos Aires y el concejal Javier Jurado que si asistió el día de hoy se levantó y se fue, no quiso dar tratamiento al tema de la planta permanente esgrimiendo algunos argumentos que son totalmente falases, no hay ningún error técnico en la presentación del proyecto de la ampliación del presupuesto y de la lista del pase a planta permanente”.

“Esta todo a derecho, se lo explique al concejal para que le demos tratamiento y no hubo forma de recibir el acompañamiento que necesitamos, así que directamente no pudimos aprobar y si votábamos sin los números no se iba a poder tratar nuevamente este año y esa es la necesidad que necesitábamos y la decisión del bloque opositor en no acompañar esto y con el voto del conejal Jurado bastaba para aprobar estos 350 empleados que necesitábamos ya con lista nombre y apellido de quienes iban a ocupar dichos lugares pero no ha sido así es por eso quería informar a la comunidad de cómo han sido los paso del día hoy en sesión”, explicó.

Además Aguirre mencionó, “se pasó a cuarto intermedio y ahora estamos a la espera de que el concejal Kosanescki regrese de la provincia de Buenos Aires para ver si el acompaña a la ampliación del presupuesto y posterior votación del pase a planta de 350 personas, si es así ya contamos con los números y podremos aprobarla este año de lo contrario el pase a planta permanente de las 350 y posterior 150 personas no se realizara por falta de números, de ahí la importancia es de tener un bloque fuerte del oficialismo que acompañe estas medidas que no perjudica ni beneficia a ningún partido político solamente, beneficia a los trabajadores de la administración pública que tienen 20 años de antigüedad y es un acto de justicia, como bien lo dice el intendente, podrían acceder a su estabilidad laboral, quiero creer que contaremos con los números y accederán al beneficio, es decir que 350 personas el día de hoy esperan que la oposición decida acompañar o no”.

“Para sesionar se necesita 5 personas y nosotros somos 5, lo necesitamos, es una mayoría calificada para ampliar el presupuesto que son 6 votos como mínimo el concejal Kosanescki no se encuentra en la ciudad pero ha manifestado que iba a acompañar, esto es por eso que les digo, yo mocione y el bloque apoyo el pase a cuarto intermedio y desde presidencia íbamos a informar o notificar cuando vamos a continuar con esta sesión juntamente a la espera de la vuelta del concejal, si el acompaña contaremos con los 6 votos necesario, si decide no acompañar como lo ha hecho Jurado y que seguramente va a mantener su postura y como lo hubiera hecho también el conejal Julio Moisés, recordemos que el pase a planta anterior de las 250 personas el único que voto en contra en ese momento fue Moisés, nada nos indica que cambiaría su postura así que vamos a esperar a Kosanescki y con el tendríamos los números“.

Finalmente agregó, “lo que si, mientras antes sesiones y aprobemos esta lista de 350 mucho mejor porque los empleados están expectantes porque saben que van a adquirir un derecho por el que hace mucho esperan, la ampliación del presupuesto marca hasta donde se gastara en el ejercicio 2021 el Ejecutivo como no estaba previsto las 250 personas se necesita la ampliación, dicha ampliación viene de un estudio previo realizado por el intendente y su equipo de Hacienda para ver en detalle que se cumpla el pase a planta permanente, en cuanto a los gastos extras se ha estudiado y los números dan, es por ello que aclaramos que este pase a planta permanente se hace con recursos propios no hay ningún aumento para la comunidad porque esto es algo que un concejal debería conocer a raja tabla, lo que estamos ampliando es el presupuesto, no la parte impositiva, son cosas totalmente distintas, la ordenanza impositiva es la que implica las tasas municipales si se aumentan o merman o se mantiene y no hay una modificación de la ordenanza impositiva es de manual para los concejales, así que no debería usar ese argumento el concejal porque no estamos tocando la ordenanza impositiva, esto trasciende las cuestiones políticas porque no hay argumentos válidos porque se los puede explicar, son cuestiones políticas evidentes, pero cumplimos con explicar a los gremio y a todos cuales fueron los pasos del día de hoy”.