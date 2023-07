Falleció Martín Corradini: Despedida al Presidente Honorifico de la F.J.A.

El Consejo Directivo de la Institución madre de este deporte informó que ayer los dejó físicamente su presidente honorario Martín Francisco Corradini quien fuera durante 40 años presidente de esta Federación.

Recordaron que siempre a la par de los atletas jujeños, los seguirá acompañando en donde quiera que esté, expresando el agradecimiento por todos los años de entrega y dedicación por los jóvenes de Jujuy que hicieron este deporte.

Memoria:

Corradini nació en la provincia de Buenos Aires, el 21 de abril de 1941. Casado con Yolanda Vera, conforman una familia con cinco hijos, nueve nietos y un bisnieto. Su profesión fue industrial.

Llego por primera vez a Jujuy en 1949, cursando en el Colegio el Salvador el segundo y tercer grado primario. Termina sus estudios primarios en el Colegio Alemán ¨Cangallo Shule¨ y secundarios los completo en la Escuela Industrial con el titulo de Maestro de Obras en Capital Federal en el año 1959.

El atleta:

Fue campeón argentino interclubes en 100 mts en la pista del Club Gimnasia de Jorge Newbery representando a Boca Juniors de Buenos Aires en 1957.

El entrenador:

En 1965 retorna a San Salvador de Jujuy y se radica; en 1970 comienza a hacer algo de atletismo con sus hijos para ello construye en su casa en el Huaico una pista de 60 mts y una corredera de salto en largo.

En 1972,73 y 74, en la Escuela Normal Mixta Juan Ignacio Gorriti con la profesora de Educación Física Ana Sotelo reúne un pequeño grupo de atletas, que hacen su primera incursión en los Campeonatos Nacionales Evita y Hombre Nuevo, en Embalse Río Tercero, Córdoba.

En 1975 el mismo equipo va a la instancia nacional y los varones logran la medalla de bronce en la posta 4 x 50 y las niñas el 4º puesto. Los chicos necesitan un entrenador con mas conocimientos entonces el profesor Roberto Emilio Chagra se hace cargo del plantel.

El dirigente:

En 1975 se reorganiza la Federación de Atletismo y con la presidencia del profesor Chagra y la vicepresidencia de Corradini Martín. Como Chagra es nombrado director general de Deportes de la Provnica, quedando Corradini a cargo de la presidencia y ejerce la misma hasta la fecha.

Durante todos estos años se obtuvieron numerosos logros deportivos de los atletas jujeños:

Corradini también fue:

• Integrante del Consejo Directivo de la Confederación Argentina de Atletismo.

• Presidente de la delegación argentina a campeonatos sudamericanos en Bolivia (1984) y Perú (1990).

• Concejero provincial del Deporte en 1988,1990, 1991,1992.

• Consejero regional representando a Jujuy en varios congresos del Noa.

El juez – arbitro

* Juez internacional de atletismo de la Confederación Sudamericana de este deporte actuando en numerosos torneos sudamericanos, nacionales de federados e intercolegiales.

Las Distinciones que recibió:

• Mención Especial del Círculo de Periodistas Deportivos de Jujuy – 1978.

• “Barón Pierre de Coubertain” al Juez del Año, Distinción Internacional instituido por la Confederación Sudamericana de Atletismo. Premio otorgado por la Confederación Argentina de Atletismo en la ciudad de Mar del Plata – 1982.

• Pionero del Deporte Amateur de la Provincia; distinción otorgada por el Club Atlético Ledesma – 1983.

• El Atletismo y su Trascendencia Social, mención del Círculo de Periodistas Deportivos de Jujuy – 1983.

• Condor de Plata al dirigente del año, mención del Círculo de Periodistas Deportivos – 1984.

• Caballero del Deporte a nivel Sudamericano e Internacional, otorgado por la Confederación Argentina de Atletismo – 1987.

• Mención Especial por su dedicación en Beneficio de la Juventud Jujeña, mención del Círculo de Periodistas Deportivo de Jujuy – 1987.

• Juez Internacional de Atletismo, reconocimiento otorgado por la Confederación Sudamericana de Atletismo – 1989.

• Pioneros del Deporte Jujeño, distinguido por el Círculo de Periodistas Deportivo de Jujuy – 2004.

• Homenaje a la Vida, mención de la Secretaría de Deportes de Jujuy, al cumplirse los 30 años de su paso por los Juegos Evita – 2005.

• Imposición de Martín Corradini a la pista de la ciudad de Palpalá por la trayectoria a favor de la juventud jujeña – 2005.

• Premio del Consejo Deliberante el San Salvador en dos oportunidades.

• San Francisco de Asís en 2011.

• Presidente Honorifico de la Federación Jujeña de Atletismo desde el año 2015.

Conociendo a Martín Francisco Corradini:

A través de la idea y práctica del deporte, se fortalece la unidad de nuestro pueblo, y es la historia quien ha de robustecerlo.

El deporte de Jujuy es esencialmente su historia, herencia recibida y custodiada por nuestra comunidad deportiva; si ésta comunidad no es simplemente un grupo de personas y asume la solidaridad de las generaciones, manteniendo su fortaleza y alentando su porvenir, ser podrá coadyuvar a la unidad popular por el amor y respeto a la historia de nuestro deporte.

Nuestra historia deportiva significa la existencia de hombres y mujeres dotados de valores diversos pero no comunes, en su inteligencia, en su cultura y en su conducta. Es indudable que la lección de sus virtudes debe ser aprovechada.

Martín Corradini, es una de esas personas. Un histórico del deporte en la provincia, que se encargo de la conservación y divulgación del atletismo provincial y nacional. Su propuesta siempre fue la de un atletismo recreativo y competitivo, de manera que, la actividad mental y física de los chicos se encause hacia la valoración del esfuerzo personal compartido y a la pureza de procedimientos que debe caracterizar a un Verdadero Deportista. El atletismo fue la excusa. Íntimamente lo que siempre quiso y quiere, es que el atletismo los mejore como personas.

Mi agradecimiento y reconocimiento por la tarea propuesta y lo más importante, cumplida. A su familia, Yoli y los chicos por acompañarlo en todos estos años; y también por todos los momentos compartidos que han forjado esta verdadera amistad.

Roberto Chagra – Profesor

Al deportista Martín:

Quiero en apretada síntesis expresar mi admiración y respeto, a uno de los grandes jujeños (por adopción) considerado por todos como el mejor deportista. Martín, que, sin gozar de las mieles y facilidades del Poder, supo con esfuerzo y amor a los niños, a la juventud, al prójimo, ganarse un lugar destacado en la sociedad atlética jujeña.

Condujo, acompañado de un grupo de amigos, durante tres décadas, la Federación Jujeña de Atletismo, llevando a sus deportistas a logros jamás soñados, en el plano local, nacional e internacional.

Por todas estas razones hoy deseo sumarme a tan merecido homenaje diciéndole te queremos Martín, tu entrega al deporte dio frutos importantes. ¡Gracias Martín!

Samuel Herrera – Dirigente

Martin:

Conozco desde mi temprana edad, el romanticismo deportivo. La bohemia de los seres que lo posee, transcurre en espacios deportivo, altamente educativos, sin réditos económicos.

Maestros sin títulos, con grandes obligaciones auto – impuestas, ejercen su pasión, con generosidad, entusiasmo, poseídos por un don, se mueven con un “deber ser social” intuitivo, que se evidencia en su ser y en el hacer.

Martin Corradini es uno de esos seres, a veces arrolladores, desbordados en su afán de hacer, de construir.

A Martín que yo conozco lo vi siempre ir…. ir…. ir….ir…. , a veces erguido, a veces trastabillando, en la penumbra, o iluminado; viviendo y viviendo el Atletismo, sabiendo hacia donde se debe ir, con una emoción que contagia sin enfermar. Exigente, riguroso, laborioso, enseñando a mover la rueda del Atletismo, como contribución individual a la formación de las personas.

Tuvo mucho y le faltó mucho, entre las faltas registró la ausente generosidad de lo que debieron dar en lugar de quitar o negar, cuando “los frutos estaban listos para ser cosechados y la tierra abonada para seguir sembrando”.

En el homenaje que la Federación de Atletismo, por gestión de Martín Corradini le tributa a mi padre Leopoldo Sotelo, nuestra familia le retribuye con esta mención:

“Existen aquellos que dan con alegría: dan como los mirtos en el valle, aquí y allá lanzan su fragancia al espacio”.

“A través de las manos de tales seres habla Dios y detrás de los ojos de ellos Dios sonríe sobre la tierra”.

Expreso así mi reconocimiento a la labor que realiza Martín Corradini, en bien del deporte en general y del Atletismo en particular.

Ana Elena Sotelo – Profesora

Homenaje de su hija:

Me piden que escriba algo sobre Martín Corradini, y que decir de mi papi….

Decir que siempre me apoyó en todo lo que quise hacer, que siempre estuvo al lado mío acompañándome, al decir verdad no solo él sino mi mami, y en realidad no solo me acompañaban a mi sino a todos mis hermanos, en la escuela, en el atletismo y en cualquier otra actividad que emprendiéramos, allí estaban siempre presentes, como ahora también lo están, a pesar de que ya estamos grandes.

Solo ahora con el pasar del tiempo podemos valorar lo que hicieron por nosotros y por otros chicos atletas, dejaron muchas siestas sin dormir y trasnochadas reuniones para organizar torneos, para juntar fondos para los viajes a los campeonatos nacionales, para tocar puertas solicitando la colaboración para costear entrenamientos, elementos, capacitación, arreglos de la pista, etc.

Solo ahora a la distancia y mirando para atrás uno puede valorar todo aquello, siendo padres, sabiendo lo difícil que es educar y conducir a los niños por la senda correcta, lo importante que es haber tenido un ejemplo de trabajo, sacrificio, vocación y honestidad.

Como entender en estos días destinar tu tiempo a los demás y solo a cambio de la satisfacción que significa para esos niños y jóvenes un campeonato, una medalla, un puesto importante, una buena marca, una experiencia de vida después del esfuerzo que significó el entrenar todos los días del año.

Que más puedo decir… gracias Dios por los padres que tengo……..

Graciela Corradini – Hija – Atleta

Martín Corradini:

Fue el “Pilar” del atletismo jujeño. Supo incentivarnos en nuestra niñez, del año 1975 en adelante, donde un grupo de atletas entre 9 y 10 años vivimos las mejores experiencias deportivas a nivel provincial, nacional e Internacional, pero también crecimos en valores como el respeto, el compañerismo y la solidaridad, no escatimó esfuerzo, ni tiempo para llevarnos adelante.

Martín Corradini, un buen dirigente, siempre dispuesto a guiarnos, contenernos, aconsejarnos y motivarnos para el progreso de aquellos que gustaban del atletismo. Compartió nuestros triunfos y derrotas.

Hoy somos todos grandes, pero para mí, Martín Corradini más que un dirigente fue como un Padre.

¡Hojala haya hombres y mujeres que sientan el atletismo como el!

María Raquel Cabrera – Atleta

Otro homenaje:

Fue mi padre sustituto, al llegar con 18 años a Jujuy, y luego fue el abuelo postizo para mi hija Florencia, siempre con la tenacidad, fuerza y empeño que pone para cada actividad, sabiendo que la mayoría de las veces no le reditúa mas que una simple alegría.

Liliana Derfler – Atleta

Quisiera contarles una pequeña historia de mi vida:

Hace algo más de 30 años un señor muy entusiasta buscaba a un puñado de niños por sus casas cada domingo por la mañana y los llevaba en su propio auto a las actuales pistas del RIM 20 y allí les enseñaba las bases de una disciplina maravillosa: El atletismo.

Este señor redoblaba cada semana su fuerza y su confianza y enseguida comenzó a organizar torneos locales en los cuales participaba activamente en todos los puestos (fue juez, largador y hasta reportero, ya que al finalizar cada evento llevaba los resultados de cada competencia al diario local para que fueran publicadas al día siguiente).

El minúsculo grupo de niños fue creciendo y los pequeños cuerpitos de 11 y 12 años también creció y se convirtieron en jóvenes atletas de la mano de este señor (Luis, Ricardo, Tomás, Graciela, Daniel, Oscar, etc., solo por nombrar a algunos).

Luego vinieron los torneos Nacionales, los viajes, las medallas, los éxitos y las alegrías, y él siempre ahí alentándonos, a veces con un reto, a veces con una palabra o un consejo. Esa fue la época dorada del atletismo en Jujuy; y este hombre se llama Martín Corradini.

Este hombre es sinónimo de atletismo, además es sinónimo de tesón y de pasión.

Hoy tengo 44 años y Martín Corradini con su palabra y su ejemplo marcaron mi vida para siempre. Aún hoy sigo sus enseñanzas “En la vida, los éxitos se consiguen con trabajo, esfuerzo y hombría de bien”

Por todo lo que les conté hoy quiero expresar mi profundo respeto, admiración y cariño a Martín Corradini, que nos sigue regalando su coraje y energía y en una sola palabra englobar todo mi sentir: Gracias, de todo corazón a vos Martin, por haberme hecho conocer el bendito mundo del Atletismo.

Marcelo Assef – Atleta

Más homenaje:

Hablar de Martín, es sinónimo de atletismo, constancia, dedicación, perseverancia, entusiasmo, un verdadero romántico del deporte con todas las letras.

Su trayectoria habla a las claras de la excepcional labor que cumple desde hace más de treinta años en la Federación Jujeña de Atletismo, Dirigente (el mejor), Amigo (incondicional) y Padre (Ejemplar), todo un símbolo del deporte jujeño que día a día aporta su experiencia, calidad humana y voluntad de servir.

Pablo Piloni – Entrenador

Martín Corradini:

Conocí a Martín Corradini cuando apenas llegaba a esta ciudad y comenzaba a dar mis primeros pasos como profesora de Atletismo. Los espacios que siempre me brindó me facilitaron el camino que recorría mas tarde.

Hemos compartido innumerables actividades dentro del atletismo jujeño y pude observar en el constantemente la misma actitud de entrega y dedicación a este deporte maravilloso. Tan apasionado como el rojo del color de sus sacos de juez en la pista.

Me surge agradecerle por todo lo que ha hecho y sigue haciendo; por los chicos, los atletas, los profesores, la pista, el campo…

Agradecerle como profesora en tantos años de la Cátedra de Atletismo del Profesorado de Educación Física de nuestra Provincia, la posibilidad que tuvieron nuestros alumnos de hacer sus prácticas como jueces, organizadores y fiscalizadores de diferentes torneos hasta de nivel Nacional.

Martín es un dirigente poco común, él brinda ese espacio a todos y quisiera que todos sientan lo mismo que él, me emociona cuando ya alejada de esa actividad paso por la pista y lo veo aún, incansable como siempre, en la cabecera de los 100 m llanos listo para hacer una largada.

Martín, soy testigo de la entrega de tu tiempo y la de tu familia (no olvido a Yoly siempre a la par), de tus enojos por algunas injusticias, de tus alegrías por el desempeño de atletas jujeños y por sobre todo de tu pasión. Y eso me convence aún, más porque siempre sostengo que si le pones pasión a lo que haces, eso que haces perdura y brilla. –

Susana Ferrer – Profesora

Simplemente Martin….

Como Atleta, como Dirigente, como Juez, como guía de Juventudes uno interpretar la enorme dimensión y el cariño permanente hacia las actividades del atletismo; hacia el apoyo de todas las generaciones que lo tienen empeñosamente a su lado y en su defensa.

Roguemos para que siga por muchas ¨temporadas¨ más:

Teniendo la sabiduría de perseguir Grandes sueños…….

La valentía de proyectar al futuro muchos nuevos Atletas……

La oportunidad y el acompañamiento para que perduren sus ilusiones……

Osvaldo Rodríguez Cimini – Dirigente

Al dirigente, al padre, al amigo:

Cuando me comentaron sobre la posibilidad de sumarme al homenaje a don Martín Corradini, no lo dudé un instante. Es mas, sentí que era una obligación, no solo mía, sino de la comunidad deportiva toda.

En lo personal, siento orgullo, emoción y también gratitud, porque al margen de mi actividad cotidiana en el periodismo, y que me llevó a mantener el contacto lógico con el dirigente, siento que esto fue mas allá, y con el pasar de los años, el me consideró un amigo, lo mismo que su familia.

Entonces, no podía faltarle al amigo, a quien considero que hizo y sigue haciendo mucho por el Atletismo, no podía fallarle a quien sembró tanto y hoy, aunque le falta una flor tan preciada como Enrique, puede ver a su alrededor, que sembró en tierra fértil, y estoy seguro que el espíritu de ese formidable lanzador, está envolviendo su figura, y también está presente en este homenaje.

No puedo dejar de mencionar a Graciela, que tantas alegrías y satisfacciones le dio durante su tiempo de atleta que dejaron huellas imborrables y que son un ejemplo permanente a seguir.

Graciela Corradini, llevó orgullosa el nombre de la provincia y el país a sitiales trascendentes, y no es un dato menor para un padre.

Y cuando me refería a lo que había sembrado Martín, no puedo dejar de mencionar la labor que desarrolla actualmente Pablo, quien se calzó el overol, tomó la posta y como un verdadero obrero del Atletismo, hoy sigue los pasos de su padre, manteniendo viva la llama de la actividad, contando con un estupendo grupo de colaboradores.

Y estoy seguro que Martín agrandó notablemente su familia, porque siempre fue amplio, generoso, preocupado por ofrecerle algo mejor a los atletas. Agrandó su familia porque contó con gente valiosa como los Herrera, los Vela, los Jiménez, los Díaz, los Caffe, los Chauque, los Jazmín, los Pilóni, los Silva, los Derfler, los Fernández, los Romeros y tantos otros que siguen su ejemplo.

Claro que la vida, también pone trabas muy duras al hombre, y quiero referirme especialmente a lo mucho que siente Martín la ausencia del hijo amado, se del sentimiento que lo embarga por esa muerte tan absurda, de los esfuerzos que hizo para que se hiciera algo de luz en esas tinieblas.

Se del esfuerzo que hizo para que la gran familia del Atletismo tuviera su propio espacio físico en Villa Belgrano, se de las luchas estériles, para que desde la política pudieran comprender su mensaje visionario, ese mensaje que estaba destinado a favorecer a miles de niños y jóvenes, que hoy tiene que aceptar esta cruda realidad de no contar con pista propia.

Pero como la vida es también esperanza, Martín vive y sueña por quienes los rodean, como Yolanda, su mejor amiga y compañera, sus hijos y nietos.

Y aunque el reconocimiento se realiza hoy en esta pista tan querida y tan cara a sus sentimientos, por todas las jornadas que transcurrieron, quisiera decirles a quienes tienen en sus manos el poder de decisión, que no le quiten a Martín esa ilusión, y que algún día la pista propia sea construida, como el más concreto y justo homenaje. Vaya también el agradecimiento al Consejo Deliberante por esta loable iniciativa de homenajear a las figuras del deporte.

Edgar Caballero – Periodista

Al dirigente:

Martín Corradini es sinónimo de Atletismo. No solo en San Salvador de Jujuy sino en la provincia, en el Noroeste argentino y creemos no equivocarnos si así lo consideramos a nivel nacional.

Desde muy joven abrazó esta disciplina deportiva que con el correr de los años se fue arraigando cada vez más en su persona.

Cuando dejó de participar en competencias deportivas siguió ligado a través de la faz dirigencial y como entrenador, donde fue hacedor de numerosos y valiosos atletas jujeños y no solo trasmitió sus conocimientos y amor por el atletismo a muchos niños y jóvenes sino que lo inculcó en sus hijos que le brindaron grandes satisfacciones como padre y deportista.

Hoy Martín Corradini sigue vigente. Distintas pistas del Norte siguen recibiendo su visita porque el atletismo es el imán que lo atrae. Periódicamente la pista del RI 20 lo ve desplazarse, colaborando con algunos jóvenes, lamentablemente muy pocos, que trabajan para mantener vivo al atletismo y hacer surgir nuevos valores.

Todo homenaje que se le brinde a Martín Corradini es justo y merecido, porque nunca bajó los brazos, siempre fue hacia delante aún en los momentos mas críticos buscando la meta propuesta.

Quizá muchas cosas nunca pudo verlas realizadas, sobre todo una pista de alto nivel en nuestra ciudad. Tramites burocráticos, mezquindades personales ajenas, falta de determinación de quienes tenían en ese momento poder de decisión, se lo impidieron, pero no le quitaron las ganas, sigue y sigue trabajando.

Martín Corradini es principal responsable de la rica historia atlética jujeña que siempre debe ser recordada, porque con sus “locuras” le brindó a nuestra provincia grandes satisfacciones deportivas.

Héctor Gennari – Periodista Deportivo