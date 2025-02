Facundo Arana: “Ya me podría retirar”

El actor estaría pensando en el final de su carrera.

Facundo Arana habló con Pablo Montagna para su programa Pasa Montagna, de Radio Rivadavia y se refirió a su espectáculo, “En el aire”, que viene presentando hace 12 años, actualmente en Mar del Plata.

“Hace 12 años que venimos haciendo esta obra. Le sigo encontrando cosas muy lindas. El libro de la obra es maravilloso, y la dirección también. El teatro Colón de Mar del Plata está construido para hacer una obra como está. La obra no está atada a un solo lugar”, remarcó el actor.

Sobre sus días en Mar del Plata, Arana contó que es su trabajo ideal: “A la mañana temprano vamos a surfear, para mi es la vida soñada una temporada. Hacer teatro, estar en familia, surfear. ¿Qué más le puedo pedir?”.

En cuanto a su futuro, Facundo está haciendo un balance y sorprendió al hablar sobre su retiro: “Hacer teatro es lo que más me gusta. La vida me ha demostrado que hay que soltar, pero no sé soltar. No sé soltar lo que me gusta. Por alguna razón no pude más que ir desesperadamente detrás de lo que sueño. Me banco con eso”.

“No podría vivir de otra manera que no sea ir por lo que sueño. Jamás imaginé llegar a tanto en la vida. La vida es una aventura que tiene sinsabores. Las cosas malas trato de transformarlas en algo bueno. Ya me podría retirar, le di vuelta a todo”, concluyó.

(NA)