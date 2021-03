Fabián Doman se vacunó contra el coronavirus en Miami

El periodista aclaró que siguió todos los pasos correspondientes para obtenerla.

Este miércoles Fabián Doman se vacunó contra el coronavirus en Miami, Estados Unidos. En diálogo con Clarín, el conductor de 56 años contó que recibió la monodosis de Johnson & Johnson y, tras aclarar que hizo todos los trámites correspondientes para obtenerla, relató su experiencia.

Pese a que por su edad no es factor de riesgo, el periodista tiene antecedentes de enfermedades respiratorias, por lo que se mostró feliz y aliviado de recibir la inmunización.

“Antes de hacer el viaje me contacté con tres médicos, uno de ellos el doctor Eduardo López, que me autorizó a dar su nombre. Me preguntó: ‘¿Es legal?’. Yo le dije que sí. Y me contestó: ‘Andate ya’. Viajé ahora porque acá en Miami recién esta semana se autorizó para mayores de 50 años, y yo tengo 56”, le explicó al medio.

Sin embargo, aclaró que Miami no es “un tour de vacunación” y que si bien no es sencillo recibir la dosis, él pudo acceder a ella presentando su documento argentino: “En mi caso yo no pagué nada. Lo hice todo siguiendo los pasos que correspondían, a través de planillas y formularios. Después, ellos van cruzando todos los datos y te habilitan o no”.

A modo de cierre el periodista contó que si bien allá están dando las vacunas de Moderna, Pfizer y Johnson & Johnson, él por un tema logístico se dio la última que es la única que es monodosis: “Cualquiera de las otras dos me hubiera obligado a volver en 28 días, (…) se me hacía imposible”.

La polémica por la vacunación

En enero Yanina Latorre estuvo en el centro de la polémica luego de que su mamá Dora Caamaño se diera la vacuna de Pfizer en Estados Unidos.

Todo comenzó cuando la “angelita” -que vacacionaba en Miami- anunció que había conseguido un turno para la vacunación. “Están dando la de Pfizer, le acabo de sacar un turno a Dora, me llevó a mamá vacunada a Buenos Aires, ¿no es genial?”, había expresado.

Días después compartió la grabación del momento exacto en el que la mujer recibió la dosis y las imágenes se viralizaron llegando a los medios internacionales.

Algo similar ocurrió con Ana Rosenfeld, quien había viajado junto a su marido para visitar a su hija y conocer a su nieto. En diálogo con TN Show, la abogada había explicado que fue su hija la que hizo las averiguaciones y cuando supo que podían aplicársela, no lo dudó en anotarla. En su caso, recibió la dosis de la vacuna de Moderna.

Quien esquivó la polémica fue Teté Coustarot que durante una entrevista con Elizabeth Vernaci y Humberto Tortonese reveló que recibió la dosis de Pfizer en Estados Unidos. “Fue muy simple. Yo me fui a pasar las fiestas, no es que me fui a vacunar, y cuando empecé a ver que podías anotarte, ahí me ayudó Dany Mañas que estuvo cuatro días metido en la página”, había contado.

(TN.com)