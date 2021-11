¿Fabián Cubero y Mica Viciconte esperan su primer bebé? La modelo juega al misterio mientras crecen los rumores de embarazo

La pareja lleva cuatro años de noviazgo y en las últimas horas trascendió la noticia. Ni la actriz ni el exfutbolista quisieron salir a desmentirlo. Cuál sería el sexo del bebé.

Mica Viciconte y Fabián Cubero tendrían un hermoso motivo para celebrar: en un programa de TV aseguraron que están esperando su primer hijo. TN se comunicó en varias oportunidades con la panelista, que por el momento eligió jugar al misterio y no dar una confirmación oficial.

De qué sexo sería el bebé de Mica Viciconte y cuál fue la reacción de la actriz

La noticia sobre el embarazo de Mica Viciconte surgió durante la noche del martes, en el programa de televisión El Run Run del Espectáculo. Allí se detalló que el sexo del bebé que esperan Viciconte y Cubero ya se conoce y sería un varón.

La primera reacción de la pareja fue el silencio. Después de la revelación del prorgama de TV, este medio se comunicó en distintas oportunidades tanto con Cubero como con Viciconte. En ambos casos, evitaron dar algún tipo de respuesta y jugaron al misterio.

Los deseos de Viciconte y Cubero de ser padres

Se trata de una noticia muy linda para toda la familia, ya que ambos anhelaban agrandar la familia. En una de las últimas entrevistas que dieron juntos, la influencer se había mostrado contundente sobre la posibilidad de ser madre: “Quiero tener un bebé sí o sí”.

En una charla con Germán Paoloski, la guardavidas reconoció que en la primera cita con el exjugador de Vélez indagó sobre si él quería volver a ser padre. “Lo hablamos desde el día que lo conocí. Porque cuando me entero que tiene tres nenas, era entendible si él no quería tener a futuro más hijos. Quedó como raro porque le pregunté ni bien lo conocí y fue como ‘uh, esta ya quiere un hijo’, es raro. Pero le dije que si arranco algo, mas allá de si puede funcionar o no, necesitaba saber si a futuro quería tener hijos o no porque sino no voy a perder el tiempo”, señaló.

Qué había dicho Fabián Cubero sobre la posibilidad de tener un hijo con Mica Viciconte

Afortunadamente, Poroto le dio la respuesta esperada. “Me gusta el rol de padre. Estuvo hablado, es un proyecto a futuro”, contestó. En pocos meses, la pareja podría estar cambiando pañales en la casa en la que conviven en Nordelta.

Durante su matrimonio de una década con Nicole Neumann, Cubero tuvo a Indiana, Sienna y Allegra, que son las luces de sus ojos. Ellas también fantasean con la idea de tener un hermanito, y el hermetismo de los tortolitos -que juegan al misterio con este supuesto embarazo- sería una prueba de que el deseo se les cumplió.

El día que Mica Viciconte elogió a Fabián Cubero como padre: “Me encantaría ser mamá y lo elijo a él”

Meses atrás, Viciconte se deshizo en elogios al hablar del rol de su novio como papá: “Me encantaría ser mamá y lo elijo a él porque lo conozco como padre, me encanta cómo es y eso me da mucha tranquilidad. Él es divertido y excelente persona. A veces, es tan bueno que se pasa; como padre lo admiro. No le gusta discutir, no me deja discutir, a veces necesito una descarga”.

Él, por su parte, aseguró que la imagina fantástica en ese rol que tanto sueña: “A Mica la veo muy bien como madre, ella es muy atenta y responsable. No sé si lo contó, pero ella ha cuidado chicos. Uno de sus tantos trabajos”.

(TN.com)