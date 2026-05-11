Ezequiel Atauche: “Tenemos el compromiso de trabajar junto a los vecinos por una provincia más próspera”

El senador nacional y presidente del partido La Libertad Avanza Jujuy, Ezequiel Atauche, recorrió distintos sectores del barrio 8 de Marzo de Alto Comedero.

Fue en el marco de las acciones que lleva adelante junto a vecinos de toda la provincia. “Ver la realidad de frente y escuchar a los vecinos es la manera de poder trabajar por un cambio positivo para los jujeños”, expresó.

Acompañado por el concejal Gustavo Martínez y vecinos del sector, el legislador nacional visitó el populoso barrio ubicado en Alto Comedero, donde pudo constatar el enorme esfuerzo de quienes habitan la zona. “Ante la falta de respuesta del Estado municipal, los vecinos no tuvieron otra alternativa que ponerse al frente para solucionar las problemáticas que afectan su día a día”, sostuvo Atauche.

Asimismo, remarcó: “Los jujeños merecemos un cambio para mejor, porque la ciudad tiene que estar en condiciones. La idea es colaborar en todo lo que esté a nuestro alcance. Tenemos el firme compromiso de trabajar junto a los jujeños por una provincia más próspera”.

Por su parte, uno de los residentes del barrio agradeció la presencia de Atauche y Martínez, destacando: “Desde que vivo en el barrio nunca se había acercado nadie, por eso está bueno que nos acompañen”.