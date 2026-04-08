Ezequiel Atauche se reunió con Daniel Scioli para fortalecer el turismo en Jujuy

El senador nacional Ezequiel Atauche se reunió con el secretario de Turismo de la Nación, Daniel Scioli, con el objetivo de abordar y planificar un conjunto de acciones concretas orientadas a impulsar el desarrollo y la promoción de la provincia de Jujuy, especialmente en la región de la Quebrada. “El turismo es un importante motor de desarrollo, empleo y crecimiento por eso queremos potenciarlo aún más”, indicó Atauche.

Durante el encuentro, ambas autoridades avanzaron también en la definición de políticas y herramientas para fortalecer la actividad, particularmente en los períodos de menor afluencia. Asimismo, se incluyó en la agenda la puesta en valor del Parque Nacional Calilegua como uno de los principales atractivos naturales de la provincia.

Al referirse al encuentro, Atauche lo definió como “altamente positivo”, destacando la posibilidad de trasladar de manera directa las demandas del sector privado.

“Tuve la oportunidad de poner en conocimiento de las diferentes demandas que me plantearon los empresarios gastronómicos y hoteleros de mi provincia”, afirmó.

Cabe recordar que días atrás, en Tilcara, el senador nacional mantuvo una reunión con distintos actores del sector turístico con la finalidad de analizar de manera conjunta diversos temas vinculados a la actividad, con el objetivo de diseñar acciones que permitan alcanzar condiciones equitativas en el sector.

Para finalizar, Atauche subrayó la centralidad del vínculo con el sector productivo al sostener que es fundamental “poder escuchar a quienes invierten, producen y generan empleo”, y remarcó que, desde su rol en el Congreso de la Nación, resulta indispensable “llevar adelante todas las acciones necesarias que den una respuesta concreta a las inquietudes recepcionadas”.