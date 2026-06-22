Ezequiel Atauche: “Lo que más nos dignifica y nos une es el orgullo que tenemos de ser jujeños”

El senador nacional Ezequiel Atauche participó de un importante homenaje por el Día del Padre realizado en la ciudad de Palpalá, que reunió a más de 1.500 personas. “Queremos honrar a los padres jujeños. Estamos muy orgullosos de lo que hacen por sus familias; sabemos cómo se esfuerzan y cuánto les cuesta”, expresó.

Con la presentación de distintos espectáculos musicales, vecinos y familias de la ciudad siderúrgica disfrutaron de una jornada festiva organizada por La Libertad Avanza. “Veo a los chicos abrazados con sus padres, a las familias unidas. Vinimos a compartir un día en familia y celebrar juntos”, destacó el legislador.

En ese marco, Atauche agradeció a todos los que hicieron posible el encuentro y señaló que el objetivo era que “cada uno pueda estar con su papá al lado y agradecerle”. Asimismo, resaltó el rol fundamental que cumplen los padres, “que salen a trabajar todos los días y nos protegen”.

Continuando con su mensaje, el senador sostuvo que en cada una de las recorridas que realiza por la provincia aparece una palabra que, según afirmó, “es la que más nos dignifica y nos une: orgullo”. En ese sentido, añadió: “Es el orgullo jujeño que tenemos todos, con el que salimos a trabajar y a ponerle ganas todos los días, para que nuestras familias, nuestros hijos y nuestros padres estén orgullosos de nosotros”.

Para finalizar, Atauche convocó a los presentes a mantener la unidad y seguir trabajando por el futuro de la provincia. “Con ese orgullo jujeño los llamo a seguir luchando, porque si permanecemos unidos y seguimos avanzando, nada nos va a detener”, concluyó.