Ezequiel Atauche: “Estamos transitando un camino de crecimiento para la Argentina y Jujuy”

El legislador participó del panel junto a la senadora nacional Emilia Orozco y el diputado nacional Guillermo Montenegro.

El senador nacional por Jujuy, Ezequiel Atauche, disertó en el Foro Económico del NOA (FENOA) sobre las reformas estructurales impulsadas por el Gobierno nacional para promover el desarrollo de la región. “Les vengo a decir a los jujeños y a los emprendedores que se queden muy tranquilos: el Gobierno Nacional está fuerte y venimos a transformar la Argentina”, expresó.

Durante su exposición, Atauche sostuvo: “El camino es el que venimos eligiendo, el que nos marca el presidente. No nos vamos a correr ni un milímetro, porque entendemos que estamos transformando Jujuy y la Argentina”.

En esa línea, afirmó que “Javier Milei es el único presidente que ha establecido un rumbo claro”, y destacó que esas definiciones ya comienzan a impactar de manera positiva en las políticas públicas nacionales con incidencia directa en la provincia. Como ejemplo, mencionó la sanción de la reforma laboral, que, según indicó, beneficia a empresarios y emprendedores locales.

Asimismo, remarcó que desde el Congreso de la Nación “estamos trabajando para que las cosas cambien para mejor, en beneficio de todos los argentinos y no de unos pocos”.

“Tenemos la convicción de que estamos en un camino de crecimiento, y esa es la responsabilidad que nos dieron los argentinos: cumplir y no desviarnos”, concluyó.