Expo Agro de la Escuela Agropecuaria “Puerta Verde” en la plaza central de San Pedro

Estudiantes y docente de la Escuela de la localidad de Rodeíto, estuvieron exponiendo en la ciudad de San Pedro de Jujuy, todo lo realizado durante el presente Ciclo Lectivo y además por la semana de la Educación Técnica.

El director del establecimiento escolar profesor Dionisio Ledesma comentó, “es una actividad que se denomina expo agro que la realiza la Escuela Provincial Agrotécnica N° 6 que está en el paraje “Puerta Verde, en la zona de Rodeíto, la cual se realiza por dos motivos, la primera fue porque el 15 de noviembre pasado fue el día de la Educación Técnica y la otra es fundamentalmente porque ya estamos cerrando el año del Ciclo Lectivo 2021”.

También destacó, “y es la posibilidad que tiene la Escuela para hacerse conocer en la comunidad porque muchos no conocen la existencia de esta Escuela Provincial Agrotécnica y para los niños que están ya egresando de la primaria y quieran tener la continuidad del nivel secundario. Por ello realizamos esta actividad agropecuaria, además teniendo en cuenta toda esta zona es agrícola por excelencia, se suma la posibilidad que tienen los alumnos que egresan con el Círculo de Técnicos de Producción Agropecuaria que les facilita dos opciones, primero tener un trabajo y acceder al campo laboral de forma directa y segundo la posibilidad de seguir su carrera, ya sea no universitario o universitaria, más aún que San Pedro de Jujuy cuenta con la Facultad de Agronomía que está funcionando aquí en la ciudad y poder realizar una articulación con la Facultad y es para todos aquellos que les gusta el campo, los animales y le gustan ese tipo de actividad, pero lamentablemente no es conocida en las escuelas”.

En cuanto al Establecimiento agregó, “está un poco revalorizada porque a partir de este año nosotros tuvimos la inauguración del pozo de agua, la Escuela no contaba con este vital elemento cómo es el agua y a partir de qué este año ya puede utilizarse, dado que fue habilitada e inaugurada y que contó con la visita de la ex ministra de Educación, fue un hecho muy importante porque valoriza más a nuestra Escuela y más aún nosotros le comentábamos a la ex ministra que no solamente necesitamos la ampliación de la Escuela sino que necesitamos una escuela nueva y más con esta inversión que se hizo del pozo de agua, que es un aspecto fundamental para que se concrete ese proyecto”.

Con respecto al ciclo lectivo destacó, “lo positivo, por lo menos en nuestra Institución escolar, es que se pudo implementar estos nuevos conceptos pedagógicos llámese aula invertida, proyectos basados en problemas que son nuevas modalidades de aprendizaje dónde se puede trabajar interdisciplinariamente entre los diversos espacios curriculares, en ello va incluido no solamente los espacios curriculares de formación general, sino también los espacios curricular de la formación específica, en ese sentido es lo que estamos mostrando ahora, más allá de qué es una escuela, también pudimos hacer un cambio de horario para mejorar dicho proceso y es lo que estamos trayendo para mostrar a la comunidad con esta nueva modalidad que es aula invertida y proyecto basado en problemas que tiene que ver con el protagonismo del estudiante y eso es muy importante en estos tiempos donde el estudiante se puede expresar, puede manifestarse y también pueda hacer un juicio crítico de todo lo que aprende que es fundamental, así que todo eso estamos mostrando acá y los invito a poder concurrir y observar de qué manera trabajan nuestros estudiantes de la Escuela Provincial Agrotécnica N° 6”.

Para finalizar mencionó, “más allá de las grandes empresas como los ingenios de la zona, además las actividades privadas que no solamente son la producción de caña de azúcar, sino que hay una diversidad de producción y también hay estudiantes que tienen por ahí, alguna actividad agropecuaria en forma totalmente independiente o trabajando para la sociedad, entonces esto también le brinda la posibilidad de que puedan ser emprendedores y realizar su propio proyecto para poder sustentarse en el día de mañana durante su vida que es fundamental y nosotros todavía vamos a tener las inscripciones abiertas porque no hemos alcanzado el cupo, así que la Escuela va a estar abierta al público hasta el 23 de diciembre y los interesados se pueden inscribir sin ningún tipo de inconveniente”.