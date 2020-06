Explosivas declaraciones del subsecretario de deportes de Mendoza

Federico Chiapetta cargó contra la AFA por obligar a los clubes a no entrenarse pese a que en su provincia está permitido: “Me da bronca, hicimos el esfuerzo y que lo decidan a 1000 kilómetros en una oficina y que lo acepten, no lo puedo entender”.

Estalla la bronca en Mendoza por la actitud de la AFA de impedir que se entrenen sus clubes de fútbol. Esta vez, quien criticó en duros términos la postura oficial fue el subsecretario de Deportes de la provincia, Federico Chiapetta, en diálogo con Sportia.

“Habilitamos a partir de ayer a las 9 de la mañana todas las actividades deportivas que incluyen los clubes, por supuesto, con los protocolos estrictos, ya pueden volver a las prácticas. Me enteré que los clubes afiliados a AFA no lo pueden hacer por una disposición en teoría de AFA, yo no vi ninguna resolución, es por trascendidos, pero el hecho real es que los están apretando y no los dejan entrenar. Godoy Cruz es nuestro club más representativo, el federalismo es respetar la realidad de cada provincia y lejos de festejar como debió haber sido que volvemos a la actividad, la alegría de que algunos clubes tengan esa posibilidad, están pensando en mezquindades, desventajas. Yo no lo entiendo, en una pandemia donde estuvimos 70 días sin actividad física, que una provincia tenga esa posibilidad y sea cuestionada, ilógico” fustigó.

Además, el funcionario habló de los alcances de la decisión: “La AFA les prohibió trabajar a todos los equipos de la liga mendocina, no de la Superliga, no de fútbol profesional. Pequeños clubes amateurs afiliados a esta liga provincial, por una apretada, no pueden practicar. Como funcionario mendocino me da bronca, hicimos el esfuerzo y que lo decidan a 1000 kilómetros de acá en una oficina y que esta gente lo acepte, no lo puedo entender. Ojalá lo puedan rever, que recapaciten, los clubes están abiertos para todos los mendocinos. Lamento esta situación, yo no le daría bolilla, estamos en una provincia que tiene autonomía, que el gobierno está por encima de cualquier situación de liga. Esta posibilidad se está perdiendo por una decisión ridícula que no tiene nada que ver con la actividad de la provincia. Mendoza habilitó las actividades deportivas sin distinguir profesionales o no, y los clubes de fútbol lo tienen que hacer escondidas después de esperar tanto tiempo, eso no lo puedo entender”.

(TyC Sports)