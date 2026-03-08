Explosión cerca de la embajada de Estados Unidos en Oslo

El estallido se registró durante la madrugada del domingo en la capital de Noruega. La policía confirmó que no hubo víctimas y trabaja para determinar las causas.

Una explosión registrada durante la madrugada de este domingo generó alarma en las inmediaciones de la embajada de Estados Unidos en Oslo, capital de Noruega.

El hecho ocurrió alrededor de la 1 de la madrugada, hora local (00:00 GMT), según informó la policía noruega, que desplegó un operativo en la zona para evaluar la situación y comenzar con las primeras pericias.

No hubo víctimas

De acuerdo con las autoridades, no se registraron personas heridas ni fallecidas como consecuencia de la explosión.

El portavoz del distrito policial de Oslo, Per-Ivar Iversen, señaló que por el momento no está claro qué provocó el estallido ni si hubo participación de terceros.

“Por el momento no hay información sobre qué ocurrió exactamente ni quiénes podrían estar involucrados”, explicó el funcionario en declaraciones a medios locales.

Investigación en curso

Tras el incidente, la policía acordonó el sector cercano a la sede diplomática estadounidense mientras especialistas analizaban el lugar para determinar el origen de la detonación.

El caso permanece bajo investigación y las autoridades no descartan ninguna hipótesis mientras avanzan las tareas de recolección de pruebas.

El episodio ocurre en un momento de alta tensión internacional, ya que varias sedes diplomáticas estadounidenses se encuentran bajo medidas de seguridad reforzadas.

Las embajadas de Estados Unidos en diferentes regiones, especialmente en Oriente Medio, permanecen en estado de alerta tras las recientes operaciones militares conjuntas de Israel y Washington contra Irán, un conflicto que ha derivado en enfrentamientos regionales y en amenazas de represalias contra intereses diplomáticos e industriales.

Por ahora, las autoridades noruegas insisten en que no hay indicios confirmados de que la explosión esté vinculada con ese contexto geopolítico, aunque continúan investigando lo ocurrido.

