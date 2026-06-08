«Exodo hotelero en Cuba»: Por qué las principales cadenas empiezan a abandonar la isla

La salida de varios operadores internacionales marca un cambio inédito en el destino caribeño.

Cuba atraviesa uno de los momentos más delicados de su industria turística tras la salida de algunas de las principales cadenas hoteleras extranjeras que operaban en el país. La decisión afecta a decenas de establecimientos y profundiza la crisis de un sector clave para la economía de la isla.

La medida se produjo luego de que la administración de Donald Trump fijara como fecha límite el 5 de junio para que las empresas extranjeras desvincularan sus negocios del Grupo de Administración Empresarial S.A. (Gaesa), el conglomerado controlado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la presión regulatoria de Estados Unidos aceleró una reestructuración que impacta de lleno en la operación hotelera, en un contexto de fuerte caída de turistas internacionales y problemas energéticos recurrentes.

La primera señal llegó con la cadena española Iberostar, que dejó de gestionar y comercializar 12 de los 18 hoteles que administraba en Cuba desde el 1° de junio. Entre ellos figura el Iberostar Selection La Habana, inaugurado este año y considerado el edificio más alto del país.

A su vez, la canadiense Blue Diamond Resorts anunció el cese total e inmediato de sus operaciones en la isla. La compañía administraba 62 establecimientos bajo distintas marcas y era el tercer mayor operador extranjero por cantidad de habitaciones.

La salida de estas empresas se suma ahora a la decisión de la española Meliá Hotels International, la mayor operadora extranjera en Cuba, que comunicó el abandono de otros 15 hoteles administrados a través de su filial portuguesa Ilha Bela.

Qué cadenas abandonan Cuba y cuántos hoteles dejan de operar

Iberostar justificó su decisión como parte de un proceso de adaptación al escenario regulatorio internacional. La compañía informó que mantendrá únicamente seis establecimientos operativos en destinos específicos como La Habana, Varadero y Trinidad.

Blue Diamond fue más allá y resolvió abandonar completamente el mercado cubano. Entre las marcas afectadas aparecen Royalton, Memories, Starfish, Mystique y Resonance, que durante años formaron parte de la oferta turística internacional de la isla.

En tanto, Meliá comunicó el cese inmediato de la operación y comercialización de 15 hoteles. La empresa sostuvo que la medida responde a circunstancias externas que exceden su capacidad de gestión y destacó que muchos de esos establecimientos ya se encontraban cerrados o con actividad reducida.

La salida simultánea de tres de las principales cadenas extranjeras representa uno de los mayores cambios en la estructura turística cubana de las últimas décadas.

La crisis turística detrás del éxodo

La situación llega en un momento especialmente complejo para Cuba. El turismo, una de las principales fuentes de divisas del país, no logró recuperar los niveles previos a la pandemia y atraviesa una caída sostenida de visitantes.

Entre enero y abril de 2026 ingresaron 328.608 turistas internacionales, menos de la mitad de los registrados durante el mismo período de 2025. A esto se suman los problemas energéticos, los apagones recurrentes y las dificultades de abastecimiento que afectan la experiencia de viaje.

Desde la Unión de Agencias de Viajes de España señalaron que las ventas hacia Cuba se volvieron cada vez más difíciles y que muchos viajeros optan por destinos alternativos del Caribe como Riviera Maya, Punta Cana o Cabo Verde.

Con la retirada de Iberostar, Blue Diamond y Meliá, el mapa hotelero cubano enfrenta una transformación inédita que deja en evidencia el impacto de las sanciones estadounidenses y la profundidad de la crisis económica que atraviesa la isla. #AgenciaNA