Ex trabajadores de la Dirección de Energía siguen pidiendo se les pague por la venta de EJESA

Prosiguen las quejas de los ex empleados de la Dirección Provincial de Energía ya que des hace muchos años viene reclamando el pago del 10% que por ley les corresponden por la privatización.

Recordaron que esa la Legislatura promulgó la ley hace 26 años, donde no se cumplió con lo que establece y ahora los ex trabajadores siguen reclamando que se cumpla y que se les realice el pago de todo lo adeudado.

Uno de los referentes de apellido Rojas ex trabajador de Agua y Energía comentó, “desgraciadamente novedades positivas no tenemos, lo que sí llegamos a saber que por ejemplo al trabajo realizado por el equipo de nuestros de compañeros, hemos llegado a la conclusión y nos damos con la triste novedad de que no existe absolutamente ninguna documentación en la Legislatura increíblemente sobre la privatización de la Dirección de Energía”.

Denunciando, asimismo, “específicamente hablando sobre el 10% que nos correspondes a los trabajadores, en una palabra, los 48 diputados hace 26 años se nos rieron en la cara, al igual que el gobernador en su debido momento y además los sietes mandatarios que los prosiguieron. Hasta la fecha del día de hoy todos se nos rieron en la cara, no hay ninguna documentación en la Legislatura que diga que se debía cumplir la entrega del 10% de las acciones de la Dirección de Energía de Jujuy a los trabajadores, es la triste novedad que tenemos, ahora estamos nosotros bregando con nuestros abogados para reiniciar un nuevo juicio a los autores de este abandono de personas que hubo y el incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos, abuso de poder, abuso de autoridad y todas esas cuestiones que corresponden en estos casos”.

Luego agregó, “nosotros somos alrededor de 506 ex trabajadores, el cual aproximadamente 130 ya han fallecidos sin justicia y ahora con mayor razón la edad avanzada que tenemos prácticamente estamos cayendo como moscas, porque prácticamente todas las semanas nos estamos enterando del falleciendo de compañeros y el gobierno se nos sigue riendo en la cara desgraciadamente, acá no tenemos ley, no tenemos justicia y Morales hace absolutamente lo que se le viene en gana y así estamos vivimos una impunidad totalmente increíble, hace 26 años nadie hace cumplir la ley y tenemos 3 sentencias a nuestro favor pero nadie hace cumplir la justicia”.

Con respecto al pedido al gobernador mencionó, “nosotros hicimos todo lo posible para acercarnos y para pedir una audiencia, una vez a la semana, seguimos presentando notas con pedido de audiencia, pero nunca nos han atendido, siempre están de viaje o están atrasados en reunión, enfermos y ya paso un año, nunca nos quiso recibir, esa es la pura y real verdad ante esta situación”.

Referido al conflicto detalló, “en primer lugar no es plata del gobierno, no nos confundamos, esto es plata de la empresa que se privatizó y fue depositando anualmente durante 25 años, eso es lo que estamos reclamando, más la entrega del 10% de las acciones porque con esa plata se podría haber pagado las acciones, pero increíblemente ahora el gobierno nos pide intereses de una plata que ellos han administrado y ellos han hecho uso y abuso, nosotros nunca vimos un solo peso, jamás vimos un peso, en aquel entonces se vendió la Dirección de Energía a 46 millones de dólares, de esos 46 millones, el 10% son 4 millones 600 mil pesos es lo que tendríamos que estar reclamando. Nosotros hoy sin medir lo que en 27 años prácticamente pudo haber crecido la empresa privada EJESA a pesar de todo eso, nosotros no vimos un solo peso de por medio”.

Para finalizar expresó, “antes de la privatización cuando todavía estaba activo trabajando, yo formé una comisión entre los mismos compañeros, porque nosotros queríamos quedarnos con la Dirección de Energía pero el sindicato no lo quiso y parte del gobierno tampoco quiso que nosotros nos quedáramos porque quién mejor que nosotros para prestar servicio sin necesidad de venderlo y todo el capital quedaba acá en la de Jujuy y se negaron rotundamente, por ejemplo ahora EJESA que nos tiene cautivos a casi más de 300.000 usuarios residenciales nos aumentan de una manera de forma descomunal con casi el 114% y el sueldo de nosotros los jubilados no llega ni al 60 %, es increíble que se maneje de esta manera pero no nos olvidemos que la empresa no es autónoma y quien autoriza los aumento es el gobierno y en este caso la SUSEPU”.

Por Mauro Ruiz – L24HJ