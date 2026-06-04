Ex empleados del Banco Provincia recibieron una oferta del Gobierno por la deuda de la Propiedad Participada

Referentes de ex trabajadores del ex Banco de la Provincia de Jujuy se concentró este jueves en la histórica Plaza Belgrano para reiterar su reclamo por el pago de la denominada Propiedad Participada.

Se trata de un conflicto que se mantiene sin resolución definitiva desde la privatización de la entidad bancaria en 1998. Estaba previsto reunirse con un representante del Gobierno provincial para escuchar una propuesta de pago.

Recordaron que aún existen centenares de ex empleados y sus familias que llegaron a Plaza Belgrano para conocer la respuesta del Gobierno provincial respecto de los montos que consideran les corresponden por derecho. Según vienen expresando desde hace meses, reclaman igualdad de trato con otros grupos de ex trabajadores que sí habrían recibido compensaciones en años anteriores.

Durante el encuentro, las autoridades del Ejecutivo provincial presentaron una propuesta para cancelar los compromisos pendientes con el conjunto de los agentes afectados.

En cuanto al avance, señalaron que representa un giro significativo en un litigio de larga data que, durante años, estuvo marcado por la falta de resoluciones definitivas y por la constante movilización de los ex trabajadores en el casco céntrico de la Capital jujeña.

Luego los referentes hicieron conocer cuál fue el ofrecimiento gubernamental contempla una cifra única de 8.500.000 pesos para cada uno de los ex trabajadores del banco. Este monto se abonaría en 24 cuotas mensuales.

Esta propuesta alcanzaría aproximadamente a 390 personas. Además señalaron que la principal particularidad del planteo oficial radica en el pago de la misma cifra a todos los ex empleados sin tener en cuenta la antigüedad de los agentes o a la jerarquía de los cargos que ocupaban al momento del cierre y privatización de la entidad financiara perteneciente a la provincia.