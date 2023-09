Eva Bargiela rompió el silencio tras su abrupta separación de Facundo Moyano: “Estoy muy triste, él lo contó sin avisarme”

La modelo se enteró por televisión que el político la dejó, tras dos años de matrimonio.

Eva Bargiela se encuentra pasando su mejor momento profesional, tras haber sido la primera figura salvada por el público en el ‘Bailando’. Pero en el plano amoroso, las cosas no van tan bien, ya que se enteró por televisión que estaba separada de Facundo Moyano, su marido desde hace dos años.

El político lo anunció en el programa ‘Verdad/Consecuencia’ por TN: “Estamos separados, no voy a hablar del tema porque no me corresponde. No tengo nada más que agregar”. Parece ser que a Moyano no le gustó para nada que su esposa esté en la pista de baile.

Fue Ángel De Brito quien arrojó más luz al asunto: “Él la dejó por el Bailando y la traicionó porque acordaron no decirlo. Hasta ayer Eva fingía demencia en la pista y usaba el anillo”.

Sofía ‘Jujuy’ Jiménez, reveló que estaba con Eva cuando se enteró por televisión de la ruptura: “Fue tremendo. Estábamos comiendo porque teníamos cenita programada y de repente le empezaron a llegar mensajes preguntándole que pasó, si estaba viendo la tele, cómo estaba…Y ella no entendía nada. No era lo que habían hablado. Venían mal y parece que a él no le gustaba que esté en el Bailando. No se lo esperaba”.

“Ella está enamorada, nos estaba contando su experiencia de estar en el Bailando. Era su sueño estar ahí, es un momento muy importante para ella. Fue un balde de agua fría, no esperaba que el lo diga al aire. Tenían que planear cómo lo iban a manejar, ella tenía la esperanza que no sea definitivo y se iban a juntar para hablar. Estaba todo perfecto y el motivo fue solo porque entró al Bailando, eso no se hace”, agregó Jujuy.

Ahora en ‘el Debate del Bailando’, la modelo rompió el silencio: “Estoy muy triste. Mi psicóloga me sugirió que hasta el lunes me mantenga al margen, que no hable. Estábamos muy mal y viendo qué pasaba, esperando tomar una decisión firme y luego contar. Y él lo contó sin avisarme”.

“Aparentemente había un acuerdo. Él la traiciona al revelar la separación, pero algo le molestó a él. Él no quería por nada que ella vaya al ‘Bailando’. Ella tendría que haber entrado al certamen diciendo que estaba separada. Los dos se traicionaron”, analizó Laura Ubfal.

(PRONTO)