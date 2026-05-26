Europa se enfrenta a una «cúpula de calor»: Al menos 11 fallecimientos vinculados con este fenómeno

Este martes se batieron récords de temperatura para el mes de mayo en el Reino Unido y en Francia.

Varios países de Europa occidental vivieron el martes otro día con temperaturas extremas muy superiores a las normales para un mes de mayo, plena primavera boreal, y ya se reportaron al menos 11 fallecimientos que están vinculados con este fenómeno meteorológico denominado “cúpula de calor”.

La “cúpula de calor” se produce cuando una masa de aire cálido procedente del norte de África queda atrapada bajo un sistema de altas presiones sobre Europa occidental.

Este martes se batieron récords de temperatura para el mes de mayo en el Reino Unido y en Francia, donde se declaró alerta naranja por ola de calor en trece departamentos del oeste del país a partir del miércoles, indicó la agencia meteorológica Météo-France, citada por el portal France 24.

La Oficina Meteorológica del Reino Unido (Met Office) indicó que el martes se registraron máximas de 35 °C cerca de Londres, un día después de que los 34,8 ºC reportados en los jardines de Kew, al suroeste de la capital, batieran un récord.

Météo-France indicó que este episodio, “excepcional, histórico e inédito” probablemente dure, al menos, hasta finales de semana, con picos de hasta 38 ºC o 39 ºC en algunos puntos.

En Francia, el indicador térmico nacional, que mide la temperatura media en el país, alcanzó los 24,8 ºC, un récord para el mes de mayo. El lunes también había batido un récord al situarse en 24,6 ºC.

Las autoridades francesas informaron de al menos siete muertes relacionadas con la ola de calor, cinco de ellas por ahogamiento, ya que muchas personas acudieron a las playas para refrescarse, pese a que en muchas zonas no hay socorristas hasta julio. Las dos personas restantes fallecieron mientras practicaban deportes, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

En el Reino Unido también se notificó la muerte de cuatro adolescentes que se ahogaron en varias regiones del país desde el domingo.

Los científicos afirman que el cambio climático provocado por el ser humano está amplificando los fenómenos extremos y que las olas de calor, las sequías e inundaciones son cada vez más intensos y frecuentes.

“Cambio climático en acción”

La Met Office pronosticó un descenso de las temperaturas más adelante en la semana, aunque por ahora las olas de calor dejan registros inusuales en varios países europeos.

Greg Dewhurst, meteorólogo de la agencia, afirmó que el aumento de las temperaturas extremas es “una buena indicación del cambio climático en acción” y es probable que se convierta en “la nueva normalidad”, una advertencia que resuena ante los eventos recientes.

En Irlanda dos estaciones meteorológicas registraron una temperatura récord en mayo de 28,8 °C, según datos de Met Éireann.

En París los aficionados al tenis sufrieron temperaturas de 33 °C en el torneo de Roland Garros, y los jugadores tuvieron que competir bajo un calor asfixiante.

En Nort-sur-Erdre, a unos 30 km de Nantes, un productor de cereales dijo estar preocupado por el impacto del calor en sus campos de trigo.

“Esto puede afectar al desarrollo de los granos, con toda la lluvia que ha caído desde principios de año hay una reserva de agua en el suelo que puede mitigar el fenómeno, pero es importante que este calor no se prolongue”, dijo Nicolas Favry, que cultiva trigo, maíz y cebada.

En España la agencia Aemet también advirtió de “temperaturas extraordinariamente altas para la época del año” que continuarán en todo el país durante toda la semana, excepto en las islas Canarias, en el océano Atlántico.

Europa es el continente que ha experimentado el calentamiento más rápido desde 1990, seguido de cerca por Asia, con América del Norte en tercer lugar, según datos de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

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