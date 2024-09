Europa central bajo agua: En emergencia por devastadoras inundaciones

Diversos países de Europa central sufren las peores inundaciones en más de dos décadas; el número de muertos ascendió a 17 y hay miles de evacuados.

El número de muertos por las lluvias torrenciales y las peores inundaciones en más de dos décadas en Europa central ha aumentado a al menos 17 este lunes (16/09) tras el paso de la tormenta Boris.

Las autoridades de República Checa, Polonia, Austria, Rumania y Eslovaquia informaron que hay un alto número de desaparecidos sin revelar la cifra estimada mientras advirtieron que lo peor podría estar por venir.

Un alcalde rumano la describió como una “catástrofe de proporciones épicas” . Las aguas acumuladas rompieron diques, inundaron calles, dejaron sin electricidad y en algunos lugares arrasaron con barrios enteros.

Las intensas lluvias, atribuidas a la distorsión climática por el calentamiento global, que cayeron durante todo el fin de semana provocaron amplios estanques en varias ciudades de dichos países y el colapso de algunos puentes que obligaron a urgentes evacuaciones.

En Polonia, el número de víctimas aumentó a cinco después de que un cirujano se ahogara al regresar de su trabajo en la ciudad suroccidental de Nysa, donde el hospital fue evacuado y los pacientes fueron rescatados en balsa. En las ciudades meridionales de Bielsko-Biaa y Ldek-Zdrój fallecieron otras cuatro personas, según supo The Guardian. Más de 2.600 personas fueron evacuadas en Polonia en las últimas 24 horas.

En Austria, los medios locales informaron que dos hombres de 70 y 80 años se ahogaron después de quedar atrapados por la crecida de las aguas en sus casas en las ciudades de Böheimkirchen y Sierndorf.

