Europa avanza en la vacunación infantil por miedo a la propagación de Ómicron

España, Alemania, Grecia o Hungría, entre otros, decidieron inmunizar a los niños por temor a la nueva variante Ómicron, definida por la OMS como una cepa con propagación “sin precedentes”, por el continente europeo.

Varios países europeos iniciaron este miércoles la vacunación contra el coronavirus en niños de entre 5 y 11 años de edad mientras que otros se prepraran para hacerlo en los próximos días o están a la espera de indicaciones de sus órganos reguladores, en un esfuerzo por hacer frente al resurgimiento de la pandemia y mantener las escuelas abiertas de cara a la expansión de la nueva variante Ómicron.

España, Dinamarca, Grecia, Hungría, Austria y varios estados de Alemania, entre ellos Berlín, iniciaron la inmunización de niños menores de 12 años, el grupo de edad actualmente más afectado por los contagios, para el que la agencia de medicamentos europea autorizó a finales de noviembre la vacuna de Pfizer-BioNTech.

El comienzo de esta nueva etapa en el proceso de vacunación de la Unión Europea (UE) coincide con declaraciones hechas hoy por la presidenta de la Comisión Europea (CE), el Ejecutivo de la UE, Ursula von der Leyen, ante el Parlamento Europeo de que se espera que Ómicron sea “la nueva variante dominante en Europa a mediados de enero”.

Con un 66,6% de la población comunitaria inmunizada, la dirigente europea animó a seguir aumentando esta proporción porque “el precio que pagaremos si la gente no está vacunada continuará aumentando”, con afectaciones en las fiestas navideñas o cierres de escuelas y otras actividades.

De todas maneras, la vacuna tiene feroces oponentes en varios países europeos, entre ellos Alemania, donde la policía realizó hoy redadas en la ciudad de Dresde, luego de amenazas de muerte proferidas en la app de mensajería Telegram contra el ministro-presidente regional, Michael Kretschmer.

Dresde se ubica en el estado oriental de Sajonia, bastión del movimiento antirestricciones y de la extrema derecha alemana en general.

Ante el Parlamento, el nuevo canciller alemán, Olaf Scholz, dijo este miércoles que su país se “defenderá” contra una “minoría de extremistas” antivacunas.

España, uno de los países con mayores tasas de vacunación en Europa y donde los antivacunas son muy minoritarios, comenzó a inmunizar a los niños de entre 5 y 11 años en escuelas, vacunódromos y hospitales, dependiendo de las regiones.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijo esperar que la aplicación de las vacunas a los niños haga de su país “un ejemplo ante el mundo”.

El Gobierno lanzó un anuncio televisivo para promover la inmunización, en el que algunos niños dicen que es su turno de recibir el pinchazo “para abrazar sin límites”, “para ayudar a acabar con el virus” y “para proteger a las personas mayores”, informó la agencia de noticias AFP.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó sobre la propagación sin precedentes de la Ómicron, notificada ya en 77 países pero probablemente presente en muchos más, según dijo.

Uno de los últimos en anunciar un caso fue Ecuador, que detectó la nueva variante en un hombre de 48 años que había estado en Sudáfrica, indicó la ministra de Salud, Ximena Garzón.

Omicron is spreading at a rate we have not seen with any previous variant. I need to be very clear: vaccines alone will not get any country out of this crisis.

It’s not vaccines instead of masks, distancing, ventilation or hand hygiene.

Do it all. Do it consistently. Do it well. pic.twitter.com/YAVfJXsviQ

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) December 14, 2021