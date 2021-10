Estudiantes secundarios difundieron el proyecto Tati de prevención del cáncer del cuello uterino

Fue presentado por los alumnos del Colegio Secundario N° 14 de la ciudad de San Pedro de Jujuy, y fue denominado Tati en recordación de la joven que padeció esta enfermedad y que la llevó a la muerte.

La profesora Paula Valdez comentó, “venimos trabajando hace tres semanas con el proyecto Tati de prevención del cáncer de cuello uterino, de acuerdo a las estadísticas que estamos viendo cada vez esta problemática abarca a la parte joven entre 20 y 30 años, se está sintiendo mucho el impacto y en esta oportunidad estamos trabajando con una parte que se hizo en las jornadas institucionales que es enfermedades de transmisión sexual”.

Aclarando luego, “entonces vimos allí la oportunidad con un grupo de colegas porque son varias materias dado que es un proyecto interdisciplinario donde empezamos a trabajar con los chicos y para ello llevamos a trabajar distintas asignaturas como Lengua, Inglés, Biofísica, Física, Ciencias Naturales y aquí ustedes van a poder escuchar el recorrido que los chicos están logrando ya que en la primer instancia vino un agente sanitario y se tiene proyectado que venga el doctor Rocha ginecólogo que va a dar un seminario para aclarar todas las dudas que tienen que ver en cuanto a los tratamientos y a los medicamentos, lo anterior fue todo información y ahora los chicos tienen la palabra en el proyecto de Tati lo que es prevención del cáncer de cuello uterino”.

La alumna Priscilla Balcarce mencionó, “pertenezco al 4to. 1ra. del turno mañana del Colegio 14 y principalmente quería hacer hincapié a lo que mis compañeros van a tratar más profundamente en el tema, pero principalmente quiero enfocarme en abrir los corazones de las familias y hablarles un poquito del apoyo familiar porque a menudo vemos que los jóvenes están cayendo en enfermedades de transmisión sexual que muchas veces no son detectadas debido a que la sexualidad es un tema tabú en las mesas familiares y no se toca usualmente”.

En cuanto a los números de esta enfermedad comentó la alumna, “podemos ver que 15 % de los jóvenes que sufren estas enfermedades mueren al callarse y un 25 % sufren debido a que no se hicieron tratar a tiempo o no tienen la suficiente confianza con los familiares o con las personas que están a su alrededor para hablar sobre estos temas, así que principalmente quería dar el mensaje que cuidar nuestro cuerpo es también cuidar a los otros y si nosotros amamos a nuestra pareja, nuestro hijo o nuestro compañero, tenemos que cuidarnos principalmente para poder cuidar de ellos, el cuidarnos nosotros y el amar nuestro cuerpo tiene que ser nuestro primer amor y una obligación no una opción, que no sea una opción el poder utilizar anticonceptivos, sino que sea una obligación, no sólo para no caer en un embarazo no deseado, sino también para no contraer ninguna de estas enfermedades, así que esto es lo que principalmente quiero reflejar y que puedan abrir sus corazones y puedan saber escuchar lo que mis compañeros a continuación le van a decir”.

Por otra parte el alumno Ángel Jerez expresó, “soy del 4to. 1ro. del turno mañana y el mensaje quiero dar es que cuando una persona tiene VPH se la puede diferenciar porque le salen verrugas en la mano y en los genitales y si no están seguros de su pareja pueden hacerse un testeo rápido, tanto las mujeres como los hombres o pueden ir a un puesto de salud”,

Mientras que la alumna Paulina Cortez contó sobre la enfermedad, “me toco la experiencia que debido a los temas tratados en el proyecto Tati me dio miedo y fui a la salita a la mañana y me hice unos estudios generales de las enfermedades de transmisión sexual y me salió todos negativo, pero invito a las chicas más que nada que se hagan un estudio, que no lleva mucho tiempo es un ratito, es un análisis de orina y de sangre nada más y a la semana tenes todo así que no tengan miedo, es mejor prevenirlo antes”.

Luego la alumna Marlen Ibáñez de 4to. 1era explicó, “yo les voy a hablar sobre que es el cáncer y cómo se produce, el cáncer es un término genérico sobre un conjunto de enfermedades que pueden atacar al organismo, se habla también de cáncer cuando tenemos tumores malignos o neoplasia maligna y como se produce el cáncer, el cáncer se produce cuando las células normales se transforman en cancerígenas y se esparce por todo el cuerpo invadiendo tejidos y otros órganos”.

Sobre las vacunas comentó, “la vacuna del VPH o HPV a partir del 2000 en que se legislo la ley, es obligatorio para las niñas y a partir del 2006 para los hombres y es a partir desde los 10 a los 11 años”.

Finalmente la profesora Valdez remarcó, “lo importante es que la información llegue a la sociedad, las vacunas son gratuitas y están en el calendario escolar a partir del 2000 para las niñas y para los varones a partir del 2006, es importante que las mamás cotejen dicha información y este tema sea dialogado en casa para que cuando los chicos comiencen su trayectoria o su vida sexual pueden tener las medidas de precaución pertinente para evitar el cáncer de útero, no solo para mujeres sino también para los varones”.