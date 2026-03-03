Estudiantes de Río Cuarto sufrió otro golpe y perdió con Sarmiento en Junín

Fue 1-0 en el estadio Eva Perón, con gol de Junior Marabel de penal. «El León del Imperio» venía de vencer a Huracán, en lo que fue su primera victoria del torneo, pero no pudo sostener la levantada.

Estudiantes de Río Cuarto no logró darle continuidad a su recuperación y perdió 1-0 frente a Sarmiento de Junín en el Estadio Eva Perón.

El único gol del encuentro lo marcó Junior Marabel, de penal en el arranque del encuentro, en un partido parejo en el que el conjunto riocuartense no pudo revertir el resultado.

Con esta derrota, Estudiantes deberá enfocarse en corregir aspectos de su juego para intentar recuperar terreno en la próxima fecha.

