Estudiantes de la Facultad de Ingeniería realizaron un viaje de estudio y solidario a Mina Pirquitas

En el marco de la cátedra Procesamiento de Minerales de la carrera Ingeniería de Minas de la Facultad de Ingeniería (FI) de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu), 14 estudiantes emprendieron un viaje rumbo a la localidad de Mina Pirquitas para concretar una estadía de estudio en una empresa minera, y a la vez, realizar una entrega solidaria destinada al Colegio Secundario Nº 12 de esa localidad.

Con la presencia del Decano de la Facultad de Ingeniería (FI) de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu) Ing. Luis Alejandro Vargas y la Secretaria de Extensión, Coordinación y Planificación Mg. Ing. Margarita Ivanovich, quienes despidieron a la comitiva, el viaje se concretó el pasado 30 de junio y 1 de julio del corriente, partiendo desde las instalaciones de la Facultad de Ingeniería en San Salvador de Jujuy con destino a la localidad de Mina Pirquitas, en el departamento de Rinconada, Jujuy, ubicada a una altura promedio de 4300 msnm.

Los 14 estudiantes avanzados pertenecen a las carreras Ingeniería de Minas y Técnico Universitario en Procesamiento de Minerales, y el Docente a cargo de la cátedra Procesamiento de Minerales II y III, es Ing. Víctor Rubén Burgos, donde el viaje se realizó como parte de las actividades previstas en la currícula de la materia. Además, el viaje conlleva fines solidarios por iniciativa de los propios estudiantes, quienes realizaron una colecta previa de víveres y ropa para el Colegio Nº 12 de Mina Pirquitas donde además tuvieron previsto desarrollar una charla con los estudiantes de nivel medio para socializar las experiencias de la vida universitaria.

En ese marco, el viaje tuvo como propósito “prepararlos para su nueva salida laboral, y con estas actividades, van a complementar sus conocimientos ya adquiridos en forma teórica, van a ver cómo se trabaja en la realidad, van a ver el tema de seguridad, los procesos”, según lo detalló el Docente Ing. Víctor Rubén Burgos. Cabe destacar que, previo al viaje los estudiantes recibieron una capacitación de seguridad y salud por parte del Equipo de Habitabilidad Segura de la Facultad de Ingeniería.

OBJETIVO DEL VIAJE

Sobre los fines del viaje de estudio a la localidad de Mina Pirquitas y más precisamente a la empresa SSR Mining que allí opera, el estudiante avanzado de Ingeniería de Minas, Rodrigo Canchi, explicó, “el objetivo del viaje es conocer en persona lo que es un yacimiento minero, conocer la planta de procesamiento como es en este caso de la Minera Pirquitas. “Estamos viajando para ver cómo es el ambiente de trabajo, cómo se desarrollan las operaciones”, indicó y así también, contó sobre la iniciativa que tuvieron. “Se llegó a un acuerdo con una escuela de la zona donde los alumnos nos van a hacer preguntas sobre la vida universitaria y donde vamos a poder brindarles algún tipo de orientación así que vamos con ese otro objetivo también”, relató. En ese sentido, otro de los estudiantes, Brian Misael Churquina, hizo referencia a “los avances tecnológicos que han habido en la última década vemos esa necesidad que hay en el mundo por los minerales y los metales, y nosotros nos encontramos en una zona que ha sido bendecida ya que se encuentra con muchos metales preciosos, y algo que se extrae mucho acá es plomo y zinc así que me gustaría mucho conocer y para después insertarlo en este ámbito”, compartió.

Por su parte, la estudiantes avanzada Adela Zárate hizo saber que realizaron “una colecta de alimentos no perecederos como artículos de limpieza y ropa para poder donar a la Colegio Nº 12 de Mina Pirquitas y mi expectativa es conocer mi área de trabajo cuando me reciba y volcar todo lo que aprendí en forma teórica, también ver cómo es una planta en sí”, dijo.

CONTENIDOS

Sobre los aspectos teóricos que considerarán en su visita, la estudiante Camila Mamaní dijo que harán foco en “ver el proceso de explotación y los parámetros que se tiene en cuenta en ese proceso para obtener el elemento valioso y aquello que nos resulta económico para realizar los diferentes productos que se tienen hoy en día”. Así también, Gabriel Zelaya, indicó, “vamos a presenciar cómo se produce la explotación por espuma que es el proceso por el que separamos minerales valiosos de minerales que no nos interesan, y por medio de esa espuma se puede recolectar estos minerales y despues al desbordar en el recipiente se produce este fenómenos para así recolectarlos”, precisó.

Marcelo Maximiliano Segovia, estudiantes de la carrera Técnico Universitario en Procesamiento de Minerales, señaló que la visita “es para saber cómo manejar los procesos y ver en qué consisten cada uno”. Especificó que los minerales que se obtienen en la zona “son el zinc, la plata y el plomo que luego se industrializan para darle fines comunes y que se lo puede ver en la vida cotidiana, como en el caso del zinc se utiliza para las chapas, en el caso de del plomo para las baterías, y en el caso de la plata para componentes electrónicos”. En ese sentido, Cintia Soriano, también estudiante de la misma carrera compartió que su interés está puesto “en el proceso, las variables del proceso, qué maquinaria utilizan y me gustaría ver cómo es la seguridad en la mina”, compartió.

En cuanto a la preparación previa al viaje, el estudiante avanzado Rafael Heredia recordó que consistió en una preparación física con estudios médicos como un electrocardiograma, “tuvimos una capacitación por parte del Equipo de Habitabilidad Segura de la Facultad, donde nos enseñaron cómo utilizar elementos de protección, cómo medirnos el oxígeno en la sangre, la frecuencia cardíaca y cómo actuar ante distintas situaciones que se pueden presentar a más de 4.500 metros sobre el nivel mar”.

ARTICULACIÓN CON EL CAMPO LABORAL

Dado que se trata de una materia correspondiente a los últimos años de la carrera Ingeniería de Minas, el viaje de estudio está relacionado a los futuros espacios laborales de las y los estudiantes. Así, por ejemplo, el estudiante avanzado José Luis Lamas, resaltó la relevancia de este tipo de viajes. “Es una parte muy importante como futuros ingenieros, ya que vamos a estar muy relacionados con este tema, ya que no solamente vamos a centrarnos en la producción sino que también tenemos que trabajar en la exploración o la planificación, así que todo este tiempo nos sirve para preparamos académica y socialmente ya que vamos a entablar relaciones con nuestros pares y con los empleados”, relató. También, por su parte, el estudiante Facundo Sánchez destacó el valor de este tipo de actividades que radica en que “nos sirve para ver en carne propia todo lo aprendido teóricamente en las distintas materias y sobre todo en este materia de Procesamiento de Minerales, donde es importante en el proceso de tratamiento”. Así también lo hizo saber Rodrigo Canchi, indicando la importancia de “estar en contacto con el campo laboral, para saber cuáles con las condiciones, cómo se desarrolla una empresa, más allá de lo que vemos en el aula para nosotros es muy importante salir al campo y tener esos conocimientos, para adquirir conocimientos técnicos, participar de charlas, saber cómo se maneja la cultura de una empresa, hacer actividades en conjunto que por ahí con mucho estudio no tenemos el tiempo para hacer actividades así que está bueno para fortalecer los grupos como futuros colegas”, avizoró.

En esa misma línea, el estudiante Matías Luciano Condorí, hizo expresa su necesidad, “me parece muy importante porque como ya estoy finalizando la carrera necesito guiarme en cuanto a cómo va a ser mi actividad laboral, y este viaje me a la oportunidad de ver el ámbito laboral, qué actividades voy a realizar en dónde y con qué equipamiento voy a trabajar, también me parece importante que el Profesor nos acompañe para darnos una guía, las recomendaciones, y por el hecho de poder relacionarnos con los que ya están trabajando y que pueden darnos ideas de cómo llevar adelante el trabajo”, apuntó.

VOCACIÓN POR LA MINERÍA

Al preguntarles por su elección de carrera e interés por el campo de la minería, cada estudiante compartió sobre su trayecto personal. Matías Luciano Condorí, como egresados de la Escuela de Minas contó que optó por la orientación Tecnicatura en Minas y al finalizar decidió continuar formándose en la carrera Ingeniería de Minas, “me gustó mucho la carrera, más que nada la parte de voladura que sería explotación, y en la planta de procesamientos me gustan los precesos por la cual llevamos a cabo la concentración de minerales”, puntualizó y agradeció al Ing. Burgos por la experiencia de ralizar un viaje a una planta minera.

Por su parte, José Luis Lamas contó que es oriundo de una localidad de la Puna y que eligió la carrera “porque no me gustó Química y en la Minería me encanta la explotación y la producción, también porque es parte del norte de donde soy”, comentó.

A su turno, la estudiante avanzada Camila Mamaní recordó que fue gracias a su mamá, “que me introdujo, porque ella se fue a un viaje a Iguazú desde donde me trajo algunos minerales de una de las minas y ahí me llamó la atención cómo estaban presentes los minerales en la tierra”, relató. Adela Zárate, como futura Ingeniera de Minas explicó que actualmente hay otra perspectiva en cuanto al trabajo para las mujeres en el rubro de la Minería, “a mí en particular me gustaría estar en planta o explotación, y ahora en la actualidad veo que hay un aumento de la inserción del cupo femenino en la minería”, afirmó.

Otra de las estudiantes avanzadas, Elena Velasco, de la carrera Técnico en Procesamiento de Minerales, hizo saber para quienes estén interesados en formarse en este rubro, “algo a tener en cuenta para estudiar esta carrera y seguir es que hay que estar dispuesto a irse lejos a lugares remotos, a tener otro estilo de vida diferente a lo que vivimos en la ciudad, a enfrentarse a condiciones extremas y yo estoy dispuesta a eso, por eso la elegí”, compartió, a la vez que entre sus proyectos tiene previsto seguir explorando la provincia para luego conocer otros destinos, “me gustaría irme a otra provincia pero también conocer lo que hay en Jujuy, me gusta tanto laboratorio como planta, así que quiero trabajar en ambas áreas”, adelantó.

Para finalizar, Fabricio Condorí, estudiante de Ingeniería de Minas resaltó la importancia de continuar formándose una vez finalizada la carrera. “Tengo previsto realizar maestrías y doctorados porque pienso escalar un poco más para poder dirigir empresas”, apuntó. En ese sentido, recordó que su vocación fue dada como un legado ya que sus abuelos y familiares trabajaron en el campo de la minería. “Vengo de una familia que fue minera, mis abuelas, mis tíos, y me quedo eso de ellos,así también viajé en la Secundaria a una mina así que con eso pude definir mi gusto por el trabajo en campo y en el procesamiento de los minerales”, contó.