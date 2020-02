Estudiantes de Enfermería protestaron por el cierre de una sede en San Pedro de Jujuy

La referente de la actividad, Mónica Rojas, dijo que “protestamos por el cierre de la institución por parte de la central aunque no hay nada escrito al respecto”.

“Se nos comunicó telefónicamente esto, hicimos notas para que el Ministerio informe por escrito o resolución los motivos del cierre. En diciembre hubo una reunión en la que nos dijeron que la escuela, tanto a nivel central como la filial, sería absorbida por la Universidad Nacional de Jujuy, siendo la primera Carrera de Salud para la Universidad. Nos alegró esta noticia, no estábamos en desacuerdo, y podría haber una filial en San Pedro, sabiendo la cantidad de alumnos que tendríamos”, agregó.

Además, indicó que “sería un título universitario y tenemos título terciario no universitario, con la posibilidad de que, haciendo una nivelación, podrían continuar con la Licenciatura en Enfermería. En febrero nos comunicaron, por medio de la encargada Paredes, que la institución se cerraba y los alumnos debían concurrir a Hospital Pablo Soria a clases, a la sede central, cuando por motivos económicos o familiares, por trabajos de los que salen y tienen que concurrir a clases, no podían hacerlo. Vienen alumnos de Libertador General San Martín, Fraile Pintado, Rodeíto, El Piquete, Lote Emilio y otros lugares desde los que no pueden concurrir. Imaginemos lo que será con una sede en San Salvador: tienen que vivir allá o levantarse a las 3 para poder concurrir a clases y no llegan a horario, esperamos las notas para que nos indiquen las razones, Manifestamos ayer en el hospital para que la comunidad sepa que se quiere cerrar una institución con 45 años de formación de profesionales. Queremos evitar eso”.

Asimismo, dijo que “la resolución es para corte 2018-2019, para que las Carreras finalicen en la institución. Tenemos las resoluciones de la entidad, nos autoriza a esto, tenemos el edificio, la escuela de Enfermería por una resolución de 1994 de Bernabé Molina, quien nos cede el espacio donde trabajamos. A pesar de que pedimos que se cambie la infraestructura no hubo respuestas, no hubo remodelación. Con recursos propios tratamos de solventar gastos, no tenemos personal de limpieza o maestranza, cuando hay en el hospital lo envían, y si no, entre alumnos y profesores se limpia todo. Si hay un desperfecto se paga a alguien que conozca del tema, a veces personal de maestranza del hospital va cuando tiene tiempo, y si hay que arreglar algo compramos elementos y convocamos al personal”.