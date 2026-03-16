Estos consejos de la IA sobre dieta provocan alerta mundial

Científicos advierten por consejos de la Inteligencia Artificial (IA) sobre dieta y nutrición que pueden ser potencialmente peligrosos para adolescentes.

Puede que parezca que la Inteligencia Artificial (IA) lo sabe todo, y que tengas la tentación de preguntarle incluso por la dieta que debes seguir, sin embargo, independientemente de tu edad, deberías tener cuidado con esto, y mucho más cuando se trata de adolescentes. Expertos han lanzado una advertencia mundial.

Advertencia por consejos nutricionales de la IA

Los planes de alimentación y nutrición generados por la IA están bajo la mira, especialmente, los sugeridos a personas que se encuentran transitando la adolescencia.

Un nuevo estudio científico ha lanzado una advertencia sobre la IA y los consejos nutricionales para adolescentes que ha acaparado los titulares.

Una de las cosas que se teme es que, las dietas recomendadas por los chatbots reduzcan las calorías, más de lo que debe, para los adolescentes que están en pleno crecimiento.

Las calorías son la unidad básica de energía en los alimentos. Al comer, el cuerpo convierte las calorías en energía, indica MedlinePlus.

Se cree que los adolescentes necesitan una cantidad significativa de calorías debido que el cuerpo está creciendo y desarrollándose.

¿Qué encontró el estudio?

Ahora bien, en el nuevo estudio, los investigadores le hicieron preguntas a cinco populares chatbots de IA sobre planes de alimentación para adolescentes que intentaban perder peso. En concreto, se generaron 60 planes de alimentación de tres días en dos sesiones mediante cinco modelos de IA (ChatGPT-4o, Gemini 2.5 Pro, Claude 4.1, Bing Chat-5GPT y Perplexity) para cuatro perfiles estandarizados de adolescentes.

Al analizar los datos, los investigadores hallaron que las dietas sugeridas por la IA eran demasiado bajas en calorías y carbohidratos, además, muy altas en proteínas y grasas.

«En los porcentajes de macronutrientes, las proporciones de proteínas (21,5-23,7 %) y lípidos (41,5-44,5 %) superaron las recomendaciones para adolescentes, mientras que las de carbohidratos (32,4-36,3 %) fueron significativamente inferiores», escribieron los autores.

Y concluyeron: «Los modelos de IA han mostrado desviaciones clínicamente significativas en los planes de alimentación para adolescentes, tanto a nivel macro como micro».

«Los hallazgos indican que las recomendaciones dietéticas basadas en IA no son apropiadas sin supervisión profesional, lo que subraya la necesidad de mejorar los modelos para generar datos más fiables en este ámbito», agregaron.

Los resultados del estudio fueron publicados en la revista Frontiers in Nutrition.

¿Qué dicen los especialistas?

De acuerdo con la Dra. Aye Betül Bilen, autora principal del estudio y científica especializada en nutrición de la Universidad del Atlas de Estambul, las dietas proporcionadas por la IA para adolescentes que querían adelgazar, en promedio, contenían 700 calorías menos al día que las recomendadas por dietistas humanos. apunta CNN.

Para tener idea, según el sitio especializado healthychildren.org, los chicos adolescentes necesitan unas 2800 calorías al día y las chicas adolescentes unas 2200. “La adolescencia es un período crítico para el crecimiento, el desarrollo óseo y el desarrollo cerebral, y las dietas restrictivas o desequilibradas pueden interferir con esos procesos”, afirma Bilen, en declaraciones recogidas por Science News.

Otra preocupación es que tales planes puedan derivar en trastornos alimentarios. De cualquier manera, si un adolescente está pensando en perder peso, lo más indicado es que consulte con un médico, y no con un chatbot.

(Urgente24)