Esteban Trebucq a Javier Milei: “Adorni mintió, Presidente”

El duro cruce entre Esteban Trebuck y Javier Milei por el patrimonio de Manuel Adorni.

Durante una intervención telefónica en vivo por la señal LN+, el periodista Esteban Trebuck confrontó directamente al presidente Javier Milei con una pregunta que sorprendió: «Adorni mintió, presidente, ¿qué va a hacer?».

La pregunta de Trebuck se dio en el contexto de las recientes denuncias sobre el crecimiento patrimonial de Manuel Adorni, algo que viene siendo desarrollado por la Agencia Noticias Argentinas.

El periodista insistió en que los datos presentados en los expedientes no coinciden con las explicaciones públicas dadas por el vocero presidencial, sugiriendo una falsedad en la información oficial.

Ante la frase tajante de Trebuck, Milei respondió con la vehemencia que lo caracteriza: «Ni en pedo se va Adorni. Es una persona honesta y los números están en orden. Lo que hay aquí es una mala intención de sumar activos y pasivos para que el número parezca ridículo» , sentenció el mandatario.

La defensa de la «honestidad» vs. los expedientes

Trebuck no cedió terreno y remarcó que las dudas surgen de los propios documentos presentados. Sin embargo, Milei elevó la apuesta y vinculó la pregunta con lo que él denomina una «persecución del círculo rojo».

La postura de Milei: Sostuvo que el ataque a Adorni se debe a que el vocero «viene del sector privado y sabe lo que es ganarse la vida», diferenciándolo de quienes «viven de la pauta».

La crítica de Trebuck: El periodista centró su argumento en el rigor técnico de la denuncia patrimonial, cuestionando si el gobierno aplica la misma vara de transparencia que exige a la oposición.

Milei: «El 95% de los periodistas mienten»

El punto máximo de la tensión se alcanzó cuando Milei, visiblemente molesto por la insistencia sobre la supuesta mentira de su vocero, generalizó su crítica hacia la profesión.

“Se terminó la mentira. El 95% de los periodistas mienten descaradamente porque les hirieron el ego”, aseguró Milei.

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