Este viernes se llevará a cabo una charla informativa sobre nutrición y salud en el NIDO Cuyaya

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy realizará una nueva charla informativa destinada a clubes y jóvenes deportistas para presentar el programa “Taller Móvil Bienestar Nutricional en tu Club 2026”, que tendrá lugar el viernes 27 de marzo a las 9 horas en el NIDO Cuyaya.

Durante el encuentro se brindará información sobre el alcance y los objetivos del programa, que busca promover hábitos saludables y el cuidado integral de la salud en espacios deportivos y comunitarios.

Entre los temas que se abordarán se encuentran alimentación saludable, bienestar emocional y autocuidado, actividad física y movimiento, además de explicar cómo se implementa el taller en cada institución, su modalidad de trabajo y los destinatarios de la propuesta.

La charla está dirigida principalmente a clubes, jóvenes deportistas y referentes de instituciones barriales, aunque también está abierta al público en general que desee conocer la iniciativa y sumarse a la propuesta.

Al finalizar la actividad, se habilitará una agenda para reservar turnos y coordinar fechas para que el taller pueda desarrollarse en cada club o espacio interesado.

Para más información, los interesados pueden comunicarse al 388 5721381.