Este sábado se realiza la 12° edición de las Caminata de las Quenas

Por lo que invitaron a sumarse a esta gesta cultural que se realizará a partir de las 18 en Plaza Belgrano para luego continuar en el anfiteatro Las Lavanderas donde se realizará un festival musical.

Así lo anunció Luis Melano, director de Caminatas de las Quenas, quien se refirió a esta expresión cultural que vive desde hace 12 años en el mes de agosto en nuestra provincia con una gran convocatoria.

El Director Caminata de las Quenas Luis Melano comentó, “es la emoción de reencontrarme en mi tierra después de la última caminata en el año 2019, fue muy largo por el tema de la pandemia, tenemos la responsabilidad de llevar adelante este tipo de gestión cultural, tenemos la necesidad enorme de volver acá y poner lo mejor para sentir, ver cómo van a responder nuestra gente y nuestros hermanos jujeños, que sabemos que la gente se siente identificada con la propuesta, no solamente somos nosotros los que marchamos sino que vienen gente de otra provincia también”.

Sobre esto agregó, “por ejemplo vendrá gente de Catamarca, Sebastián Méndez que integra un conjunto de Belén llamados los Hilos del Viento quienes han sido revelación de la fiesta del Poncho hace unos años atrás, es todo un paisaje humano, musical, cultural porque también se promueve la interculturalidad y la Caminata tiene un perfil federal, nos sentimos honrados y contentos de que vengan gentes de otros lugares como en su momento lo hicieron los entrerrianos que vinieron varias veces”.

En cuanto a la marcha contó, “en nuestra provincia tenemos 2 abanderados donde un hombre lleva la Bandera Nacional y siempre llevara la Bandera de la Libertad Civil una mujer por los valores que representa la Bandera que lego el General Belgrano a nuestra provincia y por lo que encarnó la mujer en si en aquel tiempo y en el presente y no es solamente por un honor sino por lo que representa la Bandera para la Nación Argentina”.

Referido al evento detalló, “hace 44 que vivo en Buenos Aires en Capital Federal y Caminatas de las Quenas es fruto del amor y el desarraigo que siento por Jujuy, yo vivo en Buenos Aires pero mi corazón late por Jujuy y mi esposa es jujeña mis hijos son de Buenos Aires, yo trabajo halla pero mi corazón está acá, hay que estar lejos del pago para dimensionar lo que uno deja, porque Jujuy es quesillo, historia, identidad, cultura, música, poesía y tantos cultores y personas extraordinarias que tuvimos y tenemos en Jujuy y todo con lo que fuimos dando forma a este proyecto, así que sintéticamente Caminata de las Quenas trata de una gestión intercultural, identitaria, histórica y educativa para mostrar al país el patrimonio tangible e intangible de Jujuy y del Noroeste Argentino, de esa manera nos sumamos a la conmemoración del Éxodo Jujeño para honrar la memoria del General Belgrano y su legado, la Bandera Nacional de la Libertad Civil, nuestra Pachamama, los pueblos originarios, al gaucho y exaltar la vital participación de la mujer en aquel tiempo y el presente”.

En otra parte de la nota dijo Melano, “yo como jujeño cada 23 de Agosto me duele no ver nada en Capital Federal, nada que aluda a la gran gesta heroica del pueblo jujeño para esa nación que se estaba forjando y no me alcanza que el Congreso en el año 2002 haya declarado a Jujuy Capital Honorifica cada 23 de agosto, no alcanza porque el Estado argentino debería estar presente en Jujuy conmemorando con nuestros hermanos la gesta de 15 años de lucha y guerra ininterrumpida, entonces acá como mínimo debería estar el vicepresidente de la nación pero Jujuy no figura y me duele porque para mí esa es mi verdad y lo que me toca vivir en Buenos Aires”.

Así mismo expreso en este sentido, “este presente lamentablemente es consecuencia del desconocimiento de nuestra historia porque nosotros nos debemos a nuestros padres fundadores de la patria y evidentemente hay un problema en la sociedad argentina porque no corresponde el sueño de una nación enorme con este presente que debería haber una íntima relación, entonces somos deudores morales de los padres fundadores entre ellos el General Belgrano, San Martin, el General Güemes y nuestro prócer el general Manuel Arias”.

Luego agregó, “el capital más valioso de Caminata de las Quenas es el pueblo con todo lo que implica el termino pueblo, con lo que es cultura, música, literatura, poesía, humanidad y ese premio que nos otorgaron el 6 de agosto en la Municipalidad es bueno y lo valoro enormemente, tenemos declaraciones de interés cultural por la Legislatura de Jujuy, por el Ministerio de Cultura de la Nación, por el Congreso de la Nación y otras distinciones que son buenos, pero el premio de San Salvador no solo se sintetiza en el trabajo de Caminata de las Quenas, por ello convocamos para el sábado a la sociedad en general que vengan con las mamas, el papa, los abuelos, que vengan con pancartas banderas y con instrumentos, charangos, guitarras, quenas, flautas, violines, cajas, bombos, ponchos, para dar el colorido de la identidad de Jujuy, de la cultura y la historia”.

Por último agregó Melano, “mucha gente está esperándola caminata luego de 2 años y nosotros también porque hay una magia entre el actor y el público donde uno se da cuenta de la entrega del autor, de la obra, de la calidad del vestuario y la música, en fin una espera mutua por el encuentro, así que la caminata musical comenzara a las 17 horas y nos convocaremos en la Plaza Belgrano para realizar la sahumada luego a las 18 nos trasladaremos con destino al anfiteatro Las Lavanderas donde con previa inscripción participaran los músicos que participen de la caminata”.