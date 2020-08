Este martes recordaron el día del párroco

Hoy de un modo particular los párrocos de todo el mundo celebran el día del párroco en honor a la figura de San Juan María Vianney.

Vianney es el santo cura de Ars un sacerdote que con su sencillez con su cercanía al pueblo de Dios supo ganarse su corazón, supo hacer una verdadera transformación en el corazón y la vida de ese pequeño pueblo de Ars.

Sobre esta celebración habló el párroco de la iglesia San Pedro de Rio Negro, Daniel Baca quien destacó, “este santo fue un gran modelo, junto otro gran sacerdote como es el santo cura Brochero aquí en Argentina, evangelizando toda las serranías de Córdoba y que ha impactado ese testimonio y queremos también seguir a Jesús, queremos también servir a los hermanos, desde nuestras posibilidades, con nuestras virtudes y también trabajando en nuestros defectos pero siempre con el corazón en Jesús con el corazón en anunciar su palabra porque nuestra vida es eso”.

En otra parte de la entrevista expresó, “uno no persigue un bien económico, no persigue un prestigio, sino solamente el deseo de seguir a Jesús, de serle fiel, el deseo de servir a los hermanos, muchísimas gracias a la comunidad de San Pedro, desde el 8 de marzo del año 2014 estoy aquí acompañando la vida, la rica vida de esta iglesia tan importante, que es la iglesia de Jujuy dado que es una de las más antiguas de la zona desde hace casi 250 años hace presencia del Evangelio, hace presencia del amor de Dios”.

Recordó además el sacerdote, “he estado observando la placa que justamente esta aquí que reza el testimonio de todos los párrocos que han pasado, que hasta la fecha desde 1773 son 53 sacerdotes que han ejercido la función de párrocos, algunos poquitos, años otros muchos como monseñor Villoldo que estuvo 39 años acompañando la vida de esta comunidad, otro sacerdote también muy recordado el padre Miguel Ángel Aquino, realmente quiero dar gracias a Dios por el sacerdocio, dar gracias a Dios por la iglesia que es la que nos encomienda esta misión, nosotros estamos de misión aquí de paso, creo que esto es lo maravilloso de la iglesia que el sacerdote no es dueño del templo, no es dueño de las obras que pueda a hacer, sino que es la iglesia, la comunidad, es para ellos así que bueno dar gracias a toda la comunidad de San Pedro por el afecto de este día a día, uno transita las calles va sintiendo el saludo, el cariño, el afecto, la gratitud de la comunidad de San Pedro, dar gracias a la parroquia de San Pedro de Rio Negro, a mis hermanos, porque de la mano de ellos yo trabajo, muy de la mano de mis hermanos he crecido muchísimo como persona, como sacerdote, quienes me conocen de muchos años, quizás ustedes no se dan cuenta porque no me han conocido antes, así que pedirle al señor eso, seguir creciendo como persona, seguir creciendo como sacerdote, seguir creciendo en la santidad a la cual Dios nos llama seguir trabajando junto a la comunidad, así que muchísimas pero muchísimas gracias”.

Fechas importantes eclesiásticas para la comunidad de San Pedro

Luego el padre Baca se refirió a las celebraciones de este mes y dijo, “el mes de agosto, yo digo que es un mes cultural , con todo lo que representa la Pachamama, un mes de profundo sentido cívico por el 23 de agosto, esta gesta grandiosa del pueblo jujeño en pro de la independencia argentina y lamentablemente no reconocida a nivel nacional, esta obra extraordinaria, esta obra del General Belgrano en este año Belgraniano, donde se suma la celebración religiosa por todas las fiestas que tenemos, hoy San Juan Maria Vianney el día del párroco, el día 6 celebramos a la virgen de Copacabana y al Santísimo Salvador patrono de la Diócesis de Jujuy, el día 7 San Cayetano patrono del pan y trabajo este gran santo, yo digo que es el patrono de la Argentina por cómo se celebra en todas partes. El día 10 San Lorenzo, después tendremos el día 15, porque a partir justamente del 6 de agosto comienza la novena en honor a la virgen de la Asunción, en sus avocaciones de virgen de Urkupiña, virgen del Chaguaya, para celebrar la gran fiesta el día 15 y después va a continuar con varias celebraciones religiosas lo que resta del mes de agosto”.

Todo de forma virtual

Además explicó como son las celebraciones en su parroquia en referencia al uso de internet, “si la verdad que ya lo hemos incorporado, al principio parecía algo extraño pero yo siento la presencia de la comunidad estamos acompañando rezando por la salud. Muchos de los pedidos de la salud son pedidos concretos de personas que están pasando este momento tan difícil, de la pandemia del Covid-19 acompañando a la familia, que están teniendo momentos tan duros, de la pérdida de un ser querido, mas el hecho de no poder despedirse, así que uno está teniendo una presencia ahí y detrás de una cámara de celular, allí hay corazones que están rezando y que verdaderamente uno siente esa presencia que conmueve y le pide a Dios que fortalezca que bendiga que conforte a nuestra comunidad a través del Facebook de la parroquia San Pedro de Rio Negro y también agradecer a muchos otros portales que tienen la generosidad de compartir estas publicaciones, hace que la palabra de Dios, la oración y la bendición llegue a tantos hogares”.

Pedro Álvarez – Corresponsal SPJ