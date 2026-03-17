Este jueves se realizará un operativo de documentación en Libertador General San Martín

Durante la jornada, los vecinos podrán tramitar su DNI, realizar actualizaciones o gestionar reposiciones por pérdida o robo.

El Gobierno de Jujuy, a través del Registro Civil, dependiente del Ministerio de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, llevará adelante este jueves 19 de marzo un operativo especial en Libertador General San Martín para la realización y actualización del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Durante la jornada, los vecinos podrán tramitar su DNI, realizar actualizaciones o gestionar reposiciones por pérdida o robo. El DNI común tendrá un costo de $ 10.000 y el exprés de $ 26.000, con pagos exclusivamente mediante medios electrónicos.

Los números de atención se entregarán por orden de llegada. Los menores de 14 años deberán presentar partida de nacimiento actualizada de menos de un año.

Cabe considerar que ante condiciones climáticas adversas, el operativo podrá trasladarse o reprogramarse, priorizando siempre la seguridad del personal y de los vecinos.

Ampliación de la atención en El Carmen

Como parte de la planificación de servicios propios del Registro Civil, se dispuso una extensión de la atención en El Carmen. Los días jueves 12 y viernes 13 de marzo se gestionaron más de 100 documentos.

La decisión de incorporar el viernes a la agenda de atención respondió a criterios internos del organismo, con el objetivo de garantizar la cobertura y el acceso a todos los vecinos de la localidad.

“Estos operativos reflejan el compromiso del Registro Civil con la ciudadanía. Nos permiten acercar los servicios de documentación a cada vecino y vecina, incluso fuera de los horarios habituales de oficina, garantizando que todos los jujeños y jujeñas puedan acceder a su identidad de manera rápida, segura y eficiente», expresó Octavio Rivas, director del Registro Civil de Jujuy.

«La extensión de la atención en El Carmen forma parte de nuestras decisiones institucionales para fortalecer el acceso a los derechos fundamentales en toda la provincia», afirmó.