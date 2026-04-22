Estatales movilizaron: Sigue el reclamo de ATE Jujuy y piden soluciones a la problemática estatal

Trabajadores nucleados principalmente de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se movilizaron este martes en San Salvador de Jujuy y otras localidades de la provincia.

Fue en el marco del paro nacional convocado por el gremio, y consistió una marcha con reclamos frente a Casa de Gobierno para visibilizar la situación del sector.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Jujuy marchó por las calles céntricas de la Capital provincial y denunciaron la situación actual insostenible que atraviesan las y los trabajadores estatales, tanto nacionales como provinciales y municipales.

El Secretario General de la ATE jujeña, Carlos Sajama, manifestó que “vamos a continuar profundizando las medidas de acción directa en defensa de los derechos de las y los trabajadores estatales, hasta lograr mejoras concretas en las condiciones laborales”.

También destacó la contundente participación en la movilización de las seccionales Perico, El Carmen, Palpalá y La Quiaca, puso de manifiesto el creciente malestar del conjunto de las y los estatales. En este sentido la ATE reafirmó la unidad y organización de las y los trabajadores estatales frente a la falta de respuestas por parte del Gobierno.

La situación general de los trabajadores estatales es insostenible aseguraron. Por eso a nivel nacional, el sindicato estatal exige la reapertura inmediata de las paritarias; la reincorporación de los trabajadores despedidos y el fin de los despidos.

A nivel provincial Ate reclama el urgente llamado a paritarias; el pase a contrato de los capacitadores e instructores y el pase a planta permanente en los municipios.

Tras la movilización el Secretario General de la ATE jujeña, Carlos Sajama, manifestó que “vamos a continuar profundizando las medidas de acción directa en defensa de los derechos de las y los trabajadores estatales, hasta lograr mejoras concretas en las condiciones laborales”.