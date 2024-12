Están sin trabajo: Protesta de afiliados de la UOCRA en contra del secretario general del gremio Ramón Neira

Obreros de la construcción de ciudad Perico que están desempleados porque les dejaron sin trabajo, piden ser atendido por secretario general, además lo acusan de hacer ingresar a amigos y no a los afiliados.

Alrededor de 280 obreros que llegaron desde ciudad de Perico que están sin trabajo, no solamente por la actual situación económica por la que pasa el país, ya que a esto se suma la falta de gestión de Ramón Neira que está al frente de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina delegación Jujuy.

Dijeron que es por la falta de contratación del 80% de mano de obra local en las mineras y en Parque Industrial de Perico y que esto atenta en contra los afiliados del gremio.

El obrero de ciudad Perico Fabian Camacho comentó, “estamos pidiendo al secretario general que nos den una respuesta concreta y favorable poniendo bien en claro, más que nada, queremos que nos den trabajo, tenemos muchos compañeros que están desocupado, tenemos algunos que ya paso más de un año o seis meses, algunos les dieron de baja y necesitamos trabajar porque estamos en fin de año y los compañeros están sin trabajo. Yo por ejemplo hace un año y medio que estoy sin trabajar y hoy nos juntamos acá para hacer una protesta pacífica pidiendo trabajo para cada compañero”.

A su vez detalló, “nosotros tenemos el punto de trabajo allá en la zona de Los Pericos del Departamento de El Carmen, cuando hoy en día, el secretario general está haciendo mucha diferencia con los compañeros de la construcción, está prácticamente metiendo a su gente a dedo, hay gente que no tienen conocimiento lo que es trabajar en la construcción, pero lo que yo estoy viendo es que está haciendo política para las elecciones del año que viene”.

También señaló el referente, “si quiere hacer algo bien trabajemos todo en conjunto como tiene que ser, con los derechos de la construcción, con los derechos del colectivo de trabajo y con la ley porque no podemos hacer diferencia con la gente porque nosotros somos de la zona y no estamos trabajando y cuando hay gente que no es de la zona de Los Pericos que está trabajando y es porque el secretario general los está mandando. A esto se suma que también el secretario general no está trabajando conjuntamente con los otros dirigentes, con los secretarios adjuntos, tampoco está trabajando con los delegados zonales, hoy en día el delegado zonal no puede meter a ninguna persona porque hoy en día todo lo está manejando el secretario general que está metiendo a su gente”.

Para finalizar expresó, “él, cuándo va a recorrer las obras lo hace con familiares y gente que no tiene nada que ver en la Comisión, él tiene que recorrer la obra con sus colegas lo que no es así, mientras que nosotros venimos dejando notas y pedidos desde hace meses, ahora nos dijo el secretario adjunto que tendría una respuesta el lunes pero si no tenemos una respuesta favorable vamos a tomar otra medida más fuertes como por ejemplo parar la obra de Parque Industrial que se encuentra en nuestra zona de Los Pericos. Somos casi 280 desocupados de la zona y además somo oficiales, pero no estamos trabajando porque el secretario general mete a su gente, con lo cual si no tenemos una respuesta concreta seguiremos con esta medida en el parque industrial”.

Por Mauro Ruiz – L24HJ