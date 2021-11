Estalló otra vez el escándalo: Wanda Nara le propinó un puñal por la espada a Mauro y se pudrió todo

Wanda Nara lo expuso todo en el perfil de su cuenta oficial de Instagram.

Luego del escándalo que hubo por los mensajes impropios que le mandó Mauro Icardi a la China Suárez, el escándalo volvió a estallar y Wanda Nara lo evidenció todo en las redes sociales.

Sí, tal como se puede observar en la imagen, Wanda Nara borró la foto con la que blanqueó su reconciliación con el futbolista del PSG y se marchó a Millán, lugar en el que, por cierto, vive Maxi López. En vista de tal eventualidad, los de “Intrusos” aseguraron que la empresaria se había separado nuevamente de su pareja: “Volvió a estallar el Wanda Gate. Wanda está separada de Mauro y la China Suárez está en Buenos Aires”, apuntó Rodrigo Lussich.

Como si lo antes mencionado fuera poco, Wanda Nara empezó a colgar fotos en las que evidencia su soltería. Por otra parte, Karina Iavícoli destacó: “Mauro está preocupado no solo por su situación sentimental, sino también por la situación profesional”. Sea cual sea el caso, ni la modelo ni el deportista han hablado al respecto, pero se espera que lo hagan en las próximas horas mediante sus redes sociales.

La foto de Wanda y Mauro que calmó el drama en las redes

Hace menos de tres semanas, Wanda colgó un retrato con Mauro y al pie de esta blanqueó tal reconciliación: “Las fotos que fui subiendo los últimos meses muestran lo bien que estábamos y lo felices que éramos. A partir de lo sucedido, quedé muy herida”. En ese sentido, la empresaria continuó: “Cada día le pedí a Mauro el divorcio. Cuando él se dio cuenta de que no había marcha atrás, me dijo que no podíamos seguir así, que, si separarnos era la única forma de poner fin a tanto dolor, que lo hiciéramos”.

Tal como lo dijo en su momento la hermana de Zaira Nara, luego de haber visto los mensajes con la China Suárez ambos visitaron a un abogado para acordar el divorcio. Sin embargo, posteriormente, Nara se sinceró: “Al día siguiente me escribió una carta como nunca nadie me había escrito jamás. Me dí cuenta de que ‘teniendo todo’ no tengo nada si no estoy con él. Estoy segura de que este mal momento que atravesamos nos fortalecerá como pareja y como familia. Lo importante es que los dos tuvimos la libertad de ponerle fin a nuestra historia de 8 años, pero con el alma cansada de llorar, libremente nos volvimos a elegir”.

(Minuto.AR)