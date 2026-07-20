Estados Unidos lanza décima ronda de ataques contra Irán

“Los ataques están diseñados para degradar aún más las capacidades militares iraníes utilizadas para atacar el transporte marítimo comercial en el estrecho de Ormuz”, dijo el CENTCOM.

El Comando Central del ejército estadounidense (CENTCOM) anunció el lunes el lanzamiento de otra ronda de ataques contra Irán, la décima noche consecutiva de bombardeos.

“Los ataques están diseñados para degradar aún más las capacidades militares iraníes utilizadas para atacar el transporte marítimo comercial en el estrecho de Ormuz”, dijo el CENTCOM en las redes sociales, reportaron las cadenas CNN y CBS News y supo la Agencia Noticias Argentinas.

Durante el fin de semana, el Departamento de Defensa de Estados Unidos informó que dos soldados estadounidenses murieron en una base militar en Jordania, y que se encontraron restos no identificados en el lugar donde desapareció un tercer militar estadounidense.

Otro militar murió en Irak durante la detonación controlada de munición sin explotar de un dron iraní de ataque unidireccional derribado.

En tanto, cerca de 100 militares estadounidenses resultaron heridos en varios ataques aéreos iraníes contra bases en la región de Oriente Medio este mes, según informaron funcionarios estadounidenses a CBS News. La mayoría ya se ha reincorporado al servicio, indicaron dos de los funcionarios.

El portavoz principal del Pentágono, Sean Parnell, confirmó las cifras en un comunicado a CBS News, diciendo que casi 100 personas “fueron consideradas con algún grado de lesión desde el 7 de julio de 2026”, de las cuales el 96% se han recuperado.

“Están decididos a volver a la lucha. La gran mayoría de las lesiones sufridas fueron conmociones cerebrales leves”, dijo Parnell.

AgenciaNA