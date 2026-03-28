Estados Unidos despliega 3.500 infantes de marina en Medio Oriente

El Comando Central (CENTCOM) de Estados Unidos anunció que una fuerza operativa de 3.500 infantes de marina y marineros llegó a Medio Oriente, para sumarse a las acciones contra Irán.

«Marineros e infantes de marina estadounidenses a bordo del USS Tripoli (LHA 7) llegaron al área de responsabilidad del Comando Central de Estados Unidos el 27 de marzo», aseveró el CENTCOM en una breve publicación en X.

El buque de asalto anfibio de clase América sirve como buque insignia del Grupo de Alerta Anfibio Tripoli / 31ª Unidad Expedicionaria de Infantería de Marina, integrada por unos 3.500 marineros e infantes de marina, además de aeronaves de transporte y de combate, así como activos de asalto anfibio y tácticos, indicó el CENTCOM en la publicación.

La llegada es parte de un despliegue militar estadounidense más amplio vinculado a la guerra en curso con Irán, con fuerzas anfibias capaces de realizar tanto ataques desde el mar como operaciones terrestres, informó este sábado el portal de noticias en línea ynetnews.com, y añadió que tales unidades se utilizan típicamente para despliegues rápidos, incluyendo el aseguramiento de ubicaciones estratégicas, evacuaciones o posibles asaltos a objetivos costeros.

The Wall Street Journal (WSJ) informó el jueves que el Pentágono estaba considerando el despliegue de hasta 10.000 soldados de infantería adicionales en Medio Oriente para brindar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, más opciones militares más allá de la diplomacia.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la fuerza, que probablemente incluya infantería y vehículos blindados, se sumaría a los aproximadamente 5.000 infantes de marina y miles de paracaidistas de la 82ª División Aerotransportada que ya han sido enviados a la región, indicó el informe, citando a funcionarios del Departamento de Defensa.

Iran dice que derribo un avion y un dron estadounidenses

El Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán aseveró este sábado que su defensa aérea alcanzó un F-16 Fighting Falcon y un dron MQ-9 Reaper de Estados Unidos en el espacio aéreo del sur del país.

Al hacer el anuncio en un comunicado publicado en su medio oficial de noticias Sepah News, el CGRI manifestó que el caza y el dron de Estados Unidos fueron alcanzados durante operaciones conjuntas de represalia con misiles y drones por parte de su Armada y División Aeroespacial contra industrias pesadas pertenecientes a Estados Unidos e Israel.

Añadió que el Comando Central (CENTCOM) de Estados Unidos también ha confesado que su F-16 Fighting Falcon fue blanco de un ataque. En una publicación en la plataforma de redes sociales X, el CENTCOM indicó: «Un F-16 Fighting Falcon de la Fuerza Aérea de Estados Unidos aterriza en una base en Medio Oriente tras un vuelo de combate en apoyo a la Operación Furia Épica».

Este acontecimiento se produjo en medio de las mayores tensiones luego de los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán iniciados el 28 de febrero, a los cuales Irán y sus aliados regionales respondieron con ataques contra intereses israelíes y estadounidenses en todo el Medio Oriente.